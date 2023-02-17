Фотография Xiaomi 13 Ultra демонстрирует обновленный дизайн и модуль задних камер

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Xiaomi представит свою последнюю серию смартфонов на мировом рынке в конце этого месяца. Новая серия, которая должна включать Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 lite, будет анонсирована во время мероприятия MWC 2023, запланированного на 26 февраля. Ходят слухи, что Xiaomi 13 Ultra также находится в разработке, но он не будет выпущен в ближайшее время. Однако благодаря просочившемуся изображению мы можем взглянуть на его дизайн.

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Предполагаемое живое изображение Xiaomi 13 Ultra распространилось на китайской социальной сети Weibo. На изображении показано устройство с большим круглым модулем камеры с логотипом Leica посередине. Видно, что модуль содержит 4 камеры и светодиодную вспышку. Задняя часть устройства имеет отделку под кожу, а, возможно, изготовлена из настоящей кожи.

Хотя дизайн устройства очень похож на Xiaomi 12S Ultra, есть несколько заметных изменений. Во-первых, модуль камеры на 13 Ultra выступает меньше, чем на 12S Ultra. Также видно, что задняя часть смартфона разделена на две части, при этом верхняя часть немного приподнята.

Стоит обратить внимание, что изображение выше вполне может быть подделкой. Предыдущие сообщения показали, что Xiaomi 13 Ultra будет иметь 50-мегапиксельную камеру с 1-дюймовым датчиком Sony IMX989, дополненную улучшенной перископической камерой. Кроме того, в телефоне будет установлен дисплей Samsung E6 Super AMOLED с изогнутыми краями.

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Компания Xiaomi уже подтвердила, что смартфон флагман следующего поколения также будет доступен для покупки на мировом рынке. В настоящее время нет информации о дате запуска устройства и его стоимости.