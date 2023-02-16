Dimensity 7200 предназначен для повышения производительности на смартфонах среднего класса следующего поколения

Чипсет Mediatek Dimensity 7200 не является флагманом, тем не менее, он изготовлен с использованием того же 4-нм процесса TSMC 2-го поколения, что и топовый Dimensity 9200. Кроме того он оснащен 2 быстрыми ядрами ARM Cortex-A715, работающими на тактовой частоте 2,8 ГГц, а также 6 ядрами Cortex-A510.

реклама

Чипсет Dimensity 7200 также оснащен графическим процессором Mali-G610 MC4 и интегрированным APU для «максимизации эффективности задач ИИ». MediaTek также делает акцент на свой процессор обработки сигналов изображения Imagiq 765 (ISP), который работает с дополнительным 14-битным «HDR-ISP» для обеспечения поддержки основных 200-мегапиксельных камер.

Новая модель в семействе Dimensity также может быть использована для создания смартфонов с дисплеем FHD+ с частотой обновления до 144 Гц, оперативной памятью скоростью до 6400 Мбит/с и внутренней памятью UFS 3.1 по доступной цене.

Dimensity 7200 также поддерживает современные системы связи стандарта 3GPP Release-16 5G с частотой менее 6 ГГц и скоростью нисходящего канала до 4,7 Гбит/с, трехдиапазонный Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Объединение всего этого в одном устройстве может привести к усиленной разрядке аккумулятора, однако MediaTek утверждает, что новейшая технология HyperEngine 5.0 с улучшенным ИИ с Variable Rate Shading (VRS) и технологией 5G UltraSave 2.0 справится с этим.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

MediaTek планирует, что чипсет Dimensity 7200 появиться на рынке в готовых устройствах не позднее конца марта 2023 года.