На выставке CES 2023 AMD объявила о грядущем обновлении технологии FSR 2 с улучшенной обработкой «high velocity ghosting». Этот эффект можно наблюдать в таких играх, как NFS Unbound или Forza Horizon 5, обе они уже получили поддержку FSR 2.2 - последней версией технологии временного масштабирования от AMD.
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Сегодня AMD выпустила исходный код этой технологии, а это означает, что теперь все разработчики игр могут использовать эти данные для внедрения технологии в свое программное обеспечение.
AMD предоставляет удобную диаграмму с перечисленными изменениями и тем, как они влияют на конечное качество изображения. Одно из изменений улучшит расширенный динамический диапазон (HDR). Теперь пользователи могут ожидать меньше артефактов и улучшенную стабильность.
Еще одной реализованной функцией является новый отладчик API. Это должно упростить процесс интеграции для разработчиков игр, хотя переход с версии FSR 2.0 на FSR 2.1 или FSR 2.2 намного проще, чем переход с FSR 1.0.
AMD рекомендует перестроить все интеграции, а не просто поменять местами файлы библиотеки. Компания также напоминает разработчикам, что в FSR 2.2 внесены изменения в масштабирование текстур Reactive Mask и Transparency & Composition Mask, которые могут потребовать настройки.
Производитель видеокарт Radeon подтверждает, что AMD FSR 2 уже подтвержден для 110 игр, а FSR 1 увеличивает этот список до 250 наименований.
Компания подтверждает, что обновление FSR 2.2 должно появиться в ближайшее время в качестве плагина для Unreal Engine.