Таким образом данный инструмент стал доступен всем разработчикам игр

На выставке CES 2023 AMD объявила о грядущем обновлении технологии FSR 2 с улучшенной обработкой «high velocity ghosting». Этот эффект можно наблюдать в таких играх, как NFS Unbound или Forza Horizon 5, обе они уже получили поддержку FSR 2.2 - последней версией технологии временного масштабирования от AMD.

реклама

Сегодня AMD выпустила исходный код этой технологии, а это означает, что теперь все разработчики игр могут использовать эти данные для внедрения технологии в свое программное обеспечение.

AMD предоставляет удобную диаграмму с перечисленными изменениями и тем, как они влияют на конечное качество изображения. Одно из изменений улучшит расширенный динамический диапазон (HDR). Теперь пользователи могут ожидать меньше артефактов и улучшенную стабильность.

Еще одной реализованной функцией является новый отладчик API. Это должно упростить процесс интеграции для разработчиков игр, хотя переход с версии FSR 2.0 на FSR 2.1 или FSR 2.2 намного проще, чем переход с FSR 1.0.

AMD рекомендует перестроить все интеграции, а не просто поменять местами файлы библиотеки. Компания также напоминает разработчикам, что в FSR 2.2 внесены изменения в масштабирование текстур Reactive Mask и Transparency & Composition Mask, которые могут потребовать настройки.

Производитель видеокарт Radeon подтверждает, что AMD FSR 2 уже подтвержден для 110 игр, а FSR 1 увеличивает этот список до 250 наименований.

Компания подтверждает, что обновление FSR 2.2 должно появиться в ближайшее время в качестве плагина для Unreal Engine.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде



