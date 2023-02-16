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Процессор AMD Ryzen 7 7730U протестирован в PassMark
Результат AMD Ryzen 7 7730U всего на 4% быстрее, чем Ryzen 7 5825U
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 Мобильные процессоры серии AMD Ryzen 7000 будут разделены на пять сегментов производительности. Это не было бы большой проблемой, если бы не тот факт, что мобильные процессоры Ryzen 7000 также используют четыре разные микроархитектуры. На самом деле в Ryzen 7000 используются 4 различных техпроцесса и три графические архитектуры.

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 Ryzen 7 7730U является 8-ядерным процессором на базе архитектуры Zen3 под кодовым названием «Barcelo-R». По сути, это обновление существующего процессора Ryzen 7 5825U, используемого в легких ноутбуках и даже в некоторых игровых консолях. С повторным выпуском этих процессоров AMD также продлила срок службы графической архитектуры Vega, возможно, в последний раз, прежде чем полностью отказаться от нее.

 Этот процессор был обнаружен на сайте PassMark и сравнен с Ryzen 7 5825U на сайте Notebookcheck. Причина такого сравнения проста: оба используют архитектуру Zen3, оба имеют одинаковую конфигурацию ЦП и даже имеют одинаковые тактовые частоты 2,0/4,5 ГГц. AMD не вдавалась в подробности, чтобы объяснить разницу между Barcelo-R и оригинальными APU Barcelo, но последний уже был обновлением Cezanne с небольшими изменениями в характеристиках напряжения, частоты и мощности.

 Процессор оказался всего на 4% быстрее в однопоточном тесте и на 3% в многоядерном. Однако эта оценка основана только на двух образцах процессоров, тогда как оценка Ryzen 7 5825U включает 255 тестов, так что результат находится в пределах погрешности.

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 Такое сравнение показывает, что, несмотря на то, что AMD стремилась упростить выбор продуктов, в итоге все оказалось намного более запутанным. Кроме того, люди могут выбрать Ryzen 7 7730 вместо Ryzen 7 5825U просто потому, что его название выглядит более новым, но не содержит существенные изменения.

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