Результат AMD Ryzen 7 7730U всего на 4% быстрее, чем Ryzen 7 5825U

Мобильные процессоры серии AMD Ryzen 7000 будут разделены на пять сегментов производительности. Это не было бы большой проблемой, если бы не тот факт, что мобильные процессоры Ryzen 7000 также используют четыре разные микроархитектуры. На самом деле в Ryzen 7000 используются 4 различных техпроцесса и три графические архитектуры.

реклама

Ryzen 7 7730U является 8-ядерным процессором на базе архитектуры Zen3 под кодовым названием «Barcelo-R». По сути, это обновление существующего процессора Ryzen 7 5825U, используемого в легких ноутбуках и даже в некоторых игровых консолях. С повторным выпуском этих процессоров AMD также продлила срок службы графической архитектуры Vega, возможно, в последний раз, прежде чем полностью отказаться от нее.

Этот процессор был обнаружен на сайте PassMark и сравнен с Ryzen 7 5825U на сайте Notebookcheck. Причина такого сравнения проста: оба используют архитектуру Zen3, оба имеют одинаковую конфигурацию ЦП и даже имеют одинаковые тактовые частоты 2,0/4,5 ГГц. AMD не вдавалась в подробности, чтобы объяснить разницу между Barcelo-R и оригинальными APU Barcelo, но последний уже был обновлением Cezanne с небольшими изменениями в характеристиках напряжения, частоты и мощности.

Процессор оказался всего на 4% быстрее в однопоточном тесте и на 3% в многоядерном. Однако эта оценка основана только на двух образцах процессоров, тогда как оценка Ryzen 7 5825U включает 255 тестов, так что результат находится в пределах погрешности.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Такое сравнение показывает, что, несмотря на то, что AMD стремилась упростить выбор продуктов, в итоге все оказалось намного более запутанным. Кроме того, люди могут выбрать Ryzen 7 7730 вместо Ryzen 7 5825U просто потому, что его название выглядит более новым, но не содержит существенные изменения.