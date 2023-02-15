Сегодня ASUS выпустила две материнские платы LGA-4677 на базе чипсета W790, а именно Pro WS W790-Sage SE и Pro WS W790-Ace. Основное отличие заключается в том, что Sage поддерживает до семи слотов PCIe 5.0 x16 и предназначен для процессоров серии Xeon W-3400, тогда как Ace поддерживает пять слотов PCIe 5.0 x16 и предназначена для процессоров серии Xeon W-2400. Одним из недостатков этих плат является то, что они могут не поместиться в стандартный корпус ATX, поскольку Sage соответствует форм-фактору SSI-EEB, а Ace — форм-фактору SSI-CEB, обе немного шире материнской платы ATX и с разными монтажными отверстиями.
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Плата Pro WS W790-ACE также имеет восемь слотов DIMM DDR5, которые работают в четырехканальном режиме и поддерживают до 2 ТБ, если используются модули ECC R-DIMM. Кроме того, ASUS оснастила Ace парой слотов PCIe 4.0 M.2, одним слотом размером 2280 и одним слотом размером 22110, четырьмя портами SATA, тремя тонкими портами SAS, Ethernet-интерфейсом Marvell 10 Гбит/с и Intel 2,5 Гбит/с, одним портом USB-3.2 Gen 2x2 20 Гбит/с Type-C сзади и внутренний разъем для второго порта, смонтированного на корпусе. Также на плате есть четыре порта USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с Type-A на задней панели и разъем ещё для двух, а также восемь портов USB 2.0 на задней панели и звук, предоставленный чипом Realtek S1220A.
Плата Pro WS W790-Sage SE, где SE означает Special Edition, поддерживает восьмиканальную память в таком же количестве слотов, но также ограничен 2 ТБ ОЗУ. Здесь все слоты M.2 относятся к типу 22110, два из которых поддерживают интерфейс PCIe 5.0, а третий — PCIe 4.0. Количество портов SATA увеличилось с четырех до восьми, а количество портов SAS сократилось с трех до двух. ASUS также добавила два порта Ethernet 10 Гбит/с на базе оборудования Intel, а также слот M.2 для дополнительного модуля Wi-Fi. Исчезла поддержка порта USB-C 20 Гбит/с в пользу порта 10 Гбит/с, хотя на задней панели платы есть дополнительный порт USB-C, но только на скорости 10 Гбит/с. ASUS также добавила контроллер удаленного управления Aspeed AST2600 с собственным выделенным портом Ethernet и VGA.
На данный момент ASUS не предоставила информации о ценах на новые платы, и ни одна из моделей не отображается на веб-сайте ASUS на момент публикации этого сообщения.