Pro WS W790-Sage SE и Pro WS W790-Ace предназначены для процессоров серии Xeon W-3400 и Xeon W-2400 соответственно

Сегодня ASUS выпустила две материнские платы LGA-4677 на базе чипсета W790, а именно Pro WS W790-Sage SE и Pro WS W790-Ace. Основное отличие заключается в том, что Sage поддерживает до семи слотов PCIe 5.0 x16 и предназначен для процессоров серии Xeon W-3400, тогда как Ace поддерживает пять слотов PCIe 5.0 x16 и предназначена для процессоров серии Xeon W-2400. Одним из недостатков этих плат является то, что они могут не поместиться в стандартный корпус ATX, поскольку Sage соответствует форм-фактору SSI-EEB, а Ace — форм-фактору SSI-CEB, обе немного шире материнской платы ATX и с разными монтажными отверстиями.

реклама

Плата Pro WS W790-ACE также имеет восемь слотов DIMM DDR5, которые работают в четырехканальном режиме и поддерживают до 2 ТБ, если используются модули ECC R-DIMM. Кроме того, ASUS оснастила Ace парой слотов PCIe 4.0 M.2, одним слотом размером 2280 и одним слотом размером 22110, четырьмя портами SATA, тремя тонкими портами SAS, Ethernet-интерфейсом Marvell 10 Гбит/с и Intel 2,5 Гбит/с, одним портом USB-3.2 Gen 2x2 20 Гбит/с Type-C сзади и внутренний разъем для второго порта, смонтированного на корпусе. Также на плате есть четыре порта USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с Type-A на задней панели и разъем ещё для двух, а также восемь портов USB 2.0 на задней панели и звук, предоставленный чипом Realtek S1220A.

Плата Pro WS W790-Sage SE, где SE означает Special Edition, поддерживает восьмиканальную память в таком же количестве слотов, но также ограничен 2 ТБ ОЗУ. Здесь все слоты M.2 относятся к типу 22110, два из которых поддерживают интерфейс PCIe 5.0, а третий — PCIe 4.0. Количество портов SATA увеличилось с четырех до восьми, а количество портов SAS сократилось с трех до двух. ASUS также добавила два порта Ethernet 10 Гбит/с на базе оборудования Intel, а также слот M.2 для дополнительного модуля Wi-Fi. Исчезла поддержка порта USB-C 20 Гбит/с в пользу порта 10 Гбит/с, хотя на задней панели платы есть дополнительный порт USB-C, но только на скорости 10 Гбит/с. ASUS также добавила контроллер удаленного управления Aspeed AST2600 с собственным выделенным портом Ethernet и VGA.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

На данный момент ASUS не предоставила информации о ценах на новые платы, и ни одна из моделей не отображается на веб-сайте ASUS на момент публикации этого сообщения.