Предполагается, что POCO C55 будет ребрендингом смартфона Redmi 12C с некоторыми изменениями

Недавно Poco выпустила смартфоны Poco X5 и Poco X5 Pro в Индии, а также на нескольких мировых рынках. Кроме того компания может представить ещё одну модель в серии, получившей название Poco X5 GT. Но пока этого не произошло, Poco подтвердила, что скоро выпустит недорогой смартфон серии C в Индии. Рассматриваемый телефон называется Poco C55, и в отчетах утверждается, что это будет ребрендинг модели Redmi 12C.

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Poco в Twitter* подтвердил запуск в Индии нового Poco C55. Компания не назвала точную дату, но сказала, что телефон скоро появится. В сообщении не раскрываются ни технические характеристики, ни дизайн смартфона. Однако в предыдущих отчетах предполагалось, что C55 будет ребрендингом Redmi 12C, который был запущен в Китае в канун Нового года.

Ожидается, что Poco C55 станет продолжением недавно выпущенного Poco C50. Это может быть бюджетный смартфон с достойными характеристиками и неплохим дизайном. Стоимость телефона может быть ниже рупий 10000 в Индии.

Появившееся изображение, которым поделился инсайдер Йогеш Брар, показывает, что телефон будет иметь отделку под кожу на задней панели с фирменной панелью камеры. Видно, что Poco C55 имеет двойную камеру и датчик отпечатков пальцев на задней панели. Показанный смартфон имеет зелененый цвет и выглядит вполне симпатично.

Новинка может получить 6,71-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ (1650 × 720 пикселей). Сердцем телефона может стать однокристальная система MediaTek Helio G85. Также смартфон получит до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что устройство с аккумулятором емкостью 5000 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 10 Вт. Основная камера может иметь 50-мегапиксельный датчик, а селфи-камера - 5-мегапиксельный.

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