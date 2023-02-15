Ожидается, что Xiaomi Buds 4 будут представлены на MWC 2023 вместе с другими устройствами компании

Похоже, что у Xiaomi будет насыщенная программа на MWC 2023. Компания уже подтвердила глобальный запуск Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. По имеющимся данным, Xiaomi также планирует представить Xiaomi 13 Lite и Watch S1 Pro. Тем не менее @_snoopytech_ подразумевает, что компания также покажет новые наушники Xiaomi Buds 4 на MWC 2023.

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Есть подозрение, что Xiaomi представит наушники Buds 4 за пределами Китая на презентации 26 февраля, а затем продемонстрирует их на MWC 2023. Несмотря на это, @_snoopytech_ утверждает, что Buds 4 будут доступны по всему миру в черном, зеленом и белом цвете за пределы Китая. Предположительно, стоимость Xiaomi Buds 4 составит 59 евро, а цены для других регионов пока неизвестны.

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Другими словами Xiaomi Buds 4 будут более чем на 10 евро дороже в еврозоне, чем Redmi Buds 3. Buds 4 предлагают поддержку звука высокой четкости LHDC 5.0, возможность подключения по Bluetooth 5.3 и 6 часов автономной работы между зарядками. Xiaomi Buds 4 также имеют активное шумоподавление (ANC), несмотря на их бюджетную цену.