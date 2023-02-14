Смартфон будет относиться к устройствам верхнего среднего уровня и получит чипсет Snapdragon 7+ Gen 1

Realme GT Neo 5 был запущен в Китае на прошлой неделе и получил впечатляющие характеристики. Он дебютировал как самый быстрый в мире телефон с поддержкой зарядки мощностью 240 Вт. Смартфон имеет первоклассный дисплей и мощный процессор. Ожидается, что на мировой рынок телефон поступит под названием Realme GT 3. Однако, похоже, компания также разрабатывает модель GT Neo 5 Speed Edition (SE).

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Блогер с Weibo под ником @数码闲话 поделился оценкой в AnTuTu необъявленного пока Realme GT Neo 5 SE. Телефон получит еще невыпущенный процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 среднего уровня, которому удалось набрать 1029731 балл. Для сравнения, Dimensity 8200 от Mediatek набирает только 862438 баллов в том же тесте.

Какие-либо другие подробности о смартфоне и чипсете остаются неизвестны. Возможно, мы узнаем больше о них в ближайшие дни.

Напомню, что оригинальный Realme GT Neo 5 оснащен 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1240 пикселей с частотой обновления 144 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Сердцем смартфона является чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, который работает в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ или 1 ТБ внутренней памяти UFS 3.1 в зависимости от варианта зарядки.

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Версия с зарядкой на 150 Вт оснащена большей батареей емкостью 5000 мАч, а модель со сверхбыстрой зарядкой на 240 Вт оснащена батареей меньшей ёмкости на 4600 мАч. Телефон оснащен тройной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX890 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с датчиком Sony IMX355 и 2-мегапиксельной макрокамерой.