Чипсет начального уровня Helio G35 от Mediatek лег в основу множества смартфонов с совершенно стандартными характеристиками, такими как HD+ дисплеи с частотой 60 Гц, основными задними камерами с разрешением 25 МП или зачастую 13 МП в реальности и всего 3 ГБ ОЗУ. Смартфоны с такими характеристиками в настоящее время стоят около 150 долларов. Однако MediaTek утверждает, что её новый чипсет может предложить в наступившем году гораздо больше примерно по той же цене.
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Итак, новый Helio G36 получил поддержку 50-мегапиксельных задних камер и дисплеев HD + с улучшенными характеристиками с пределом частоты обновления 90 Гц. Однако с другой стороны, более глубокий анализ его характеристики указывает на тот же 12-нм техпроцесс, что и у Helio G35.
Бюджетная новинка от Mediatek работает на максимальной частоте 2,2 ГГц, хотя чипсеты последнего поколения от других производителей на тех же ядрах Cortex-A53 могут работать на частоте до 2,3 ГГц.
Helio G35 и Helio G36 даже имеют один и тот же графический процессор IMG PowerVR GE8320, хотя последний имеет новые оптимизации от MediaTek под названием HyperEngine 2.0 Lite.
Helio G36 по-прежнему поддерживает беспроводное подключение по протоколам Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Тем не менее MediaTek отмечает, что новый чипсет бюджетного класса может предоставить пользователям до 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и, таким образом, может помочь улучшить игровые возможности смартфонов начального уровня следующего поколения. Компания сообщает, что первая партия таких устройств может вскоре появиться на индийском рынке.