Список TENAA раскрывает некоторые характеристики смартфона

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

После обновления своей флагманской серии S компания Samsung теперь готовится представить новые телефоны в линейке A среднего класса. Этими устройствами могут быть Galaxy A54 и Galaxy A34. Оба телефона в последнее время засветились на различных сертификационных сайтах и, по слухам, поступят в продажу в следующем месяце. Многие поклонники с нетерпением дожидаются модели Samsung A54, которая уже получила сертификацию TENAA в Китае, поэтому некоторые из его характеристик стали известны.

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Galaxy A54 появился на сайте TENAA под номером модели SM-A5400. Список подтверждает, что смартфон будет поставляться с аккумуляторной батареей емкостью 4905 мАч (сообщается как 5000 мАч). Можно ожидать, что устройство будет поддерживать зарядку мощностью всего 25 Вт, поскольку Samsung точно не замечена в качестве производителя, стремящегося к максимальным значениям данного параметра. Кроме того подтверждается, что устройство будет иметь тройной модуль камеру задних камер и одиночную фронтальную камеру.

Новинка будет поддерживать несколько диапазонов 5G, включая b41, b78, b79, b78 и b28. Это вся информация, которую можно получить из списка устройств TENAA. Сертификация намекает, что запуск Galaxy A54 может быть уже близок. Официальной информации пока нет.

Предыдущие сообщения показали, что телефон получит собственный чипсет Exynos 1380, который будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Устройство может поставляться с 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

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С большой долей вероятности можно сказать, что основной датчик будет иметь разрешение 50 МП, а сверхширокоугольный - 12 МП. Каким будет третий датчик пока сказать сложно. Телефон может выглядеть очень похоже на недавно выпущенные Galaxy S23 и S23+.