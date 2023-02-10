Технические характеристики устройства пока остаются загадкой

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Xiaomi представила Band 7 в мае прошлого года. Смарт-браслет сначала был запущен в Китае, а в июне появился по всему миру. Как и следовало ожидать, преемник уже готовится к выходу, и теперь новая утечка намекает на его скорый выпуск.

реклама

По словам инсайдера Мукула Шармы, Xiaomi начала производство нового фитнес-браслета, скорее всего, Band 8. Предположительно, выход Xiaomi Band 8 уже не за горами, учитывая даты выпуска предыдущих записей. Band 7 был выпущен в мае, Mi Band 6 — в конце марта, а Mi Band 5 — в начале июня. Судя по имеющейся доступной информации, Xiaomi Band 8 будет выпущен во втором квартале.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Хотя в настоящее время это не подтвержденная информация, есть шанс, что Xiaomi Band 8 будет выпущен вместе со смартфоном Xiaomi 13 Ultra. Кроме того к данным устройствам может присоединиться серия планшетов Xiaomi Pad 6 на том же мероприятии. Как сообщалось ранее, Xiaomi 13 Ultra не будет выпущен в этом месяце и, скорее всего, готовится к дебюту в апреле или мае. Новая утечка также подтверждает это. Источник утверждает, что Xiaomi представит смартфоны Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro в Барселоне на выставке MWC 2023, но не топовый Xiaomi 13 Ultra.