Xiaomi представила Band 7 в мае прошлого года. Смарт-браслет сначала был запущен в Китае, а в июне появился по всему миру. Как и следовало ожидать, преемник уже готовится к выходу, и теперь новая утечка намекает на его скорый выпуск.
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По словам инсайдера Мукула Шармы, Xiaomi начала производство нового фитнес-браслета, скорее всего, Band 8. Предположительно, выход Xiaomi Band 8 уже не за горами, учитывая даты выпуска предыдущих записей. Band 7 был выпущен в мае, Mi Band 6 — в конце марта, а Mi Band 5 — в начале июня. Судя по имеющейся доступной информации, Xiaomi Band 8 будет выпущен во втором квартале.
Хотя в настоящее время это не подтвержденная информация, есть шанс, что Xiaomi Band 8 будет выпущен вместе со смартфоном Xiaomi 13 Ultra. Кроме того к данным устройствам может присоединиться серия планшетов Xiaomi Pad 6 на том же мероприятии. Как сообщалось ранее, Xiaomi 13 Ultra не будет выпущен в этом месяце и, скорее всего, готовится к дебюту в апреле или мае. Новая утечка также подтверждает это. Источник утверждает, что Xiaomi представит смартфоны Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro в Барселоне на выставке MWC 2023, но не топовый Xiaomi 13 Ultra.