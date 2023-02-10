Требования довольно щадящие на данный момент и позволят запустить игру на большинстве современных систем

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания Mundfish опубликовала полные системные требования для своего грядущего шутера от первого лица Atomic Heart - одной из самых ожидаемых игр в 2023 году. Разработчик также раскрыл более подробную информацию о том, какие функции могут ожидать игроки на ПК, когда игра выйдет в конце этого месяца.

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Единственное потенциально серьезное требование, предъявляемое Atomic Heart — это 90 ГБ дискового пространства. Требования к процессору, графическому процессору и оперативной памяти аналогичны другим играм первого квартала 2023 года, таким как Forspoken, Returnal, римейк Dead Space и Star Wars Jedi: Survivor.

При низких настройках графики и разрешении 1080p игрокам достаточно Nvidia GTX 960 или AMD Radeon R9 380 для обеспечения не менее 30 кадров в секунду. GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580 позволят получить производительность до 60 кадров в секунду при тех же характеристиках.

Mundfish подчеркивает, что эта частота кадров должна быть минимальной, которую игроки ожидают увидеть на указанном оборудовании, даже во время интенсивных игровых ситуаций. При разрешении 1080p и низких настройках GTX 1060 или Radeon 580 большую часть времени должны достигать скорости намного выше 60 кадров в секунду, даже приближаясь к 100 кадрам в секунду.

Для средних настроек в разрешении 1080p и 60fps Mundfish рекомендует видеокарты GTX 1070 или Radeon 5600 XT. Для высоких настроек при том же разрешении и 60 кадрах в секунду необходимо иметь Geforce GTX 1080 или Radeon RX 5700 XT.

GeForce RTX 2070 Super и Radeon 6700 XT стали всё чаще появляться в рекомендованных спецификациях для последних игр. Atomic Heart предлагает их для ультра настроек при разрешении 1080p и 60 кадрах в секунду. Ультра настройки в разрешении 4K потребуют наличия в системе RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT.

К счастью, в отличие от некоторых других игр, здесь нет рекомендации наличия 32 ГБ оперативной памяти. Mundfish говорит, что 8 ГБ достаточно, если игроки решат обойтись без предварительной компиляции шейдеров.

Лаги во время игры из-за компиляции шейдеров были распространенной проблемой в последних компьютерных играх, таких как Elden Ring. Подобно ремейку Dead Space, Atomic Heart начнет компилировать шейдеры сразу после загрузки, чтобы избежать их. Однако для этой функции требуется не менее 12 ГБ системной оперативной памяти.

В системных требованиях не указано, учитывают ли они трассировку лучей. Игра будет поддерживать технологии DLSS 3 и FSR 2, но не будет включать технологию Intel Xess во время запуска.

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Что касается выхода игры, то она появится 21 февраля в Steam, Game Pass, а также консолях Xbox One и Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5.