Каким бы ни было мнение некоторых пользователей об аксессуарах с RGB-подсветкой, их популярность нельзя отрицать. Выбор множества цветов и режимов подсветки, которые они отображают, обычно подразумевают установку стороннего программного обеспечения, такого как iCue от Corsair или Razer Synapse, но похоже, что Microsoft работает над собственным универсальным контроллером RGB подсветки для всех аксессуаров в Windows 11.
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Пользователь Twitter* Albacore заметил новые параметры подсветки устройства в последней предварительной сборке Windows 11 на Dev Channel (25295), расположенной в разделе «Персонализация».
Скриншоты показывают, что эта функция включает в себя большой список поддерживаемого оборудования RGB, такого как гарнитуры, мыши и, в данном случае, Stream Deck от Elgato. Подсветка каждого устройства может быть настроена по яркости, световым эффектам, скорости эффекта и цвету. Также есть переключатель для сопоставления цветов аксессуаров с акцентным цветом Windows.
Список состоит только из периферийных устройств, поэтому нельзя точно сказать, позволит ли Windows 11 владельцам настраивать RGB-подсветку на оборудовании, таком как материнские платы, видеокарты и оперативная память, но эта функция может быть добавлена перед выходом финальной версии.
Стороннее программное обеспечение RGB может быть сложным в использовании, навязчивым и потребляющим ресурсы. Есть несколько отличных универсальных приложений, таких как SignalRGB, которые могут управлять освещением на устройствах от разных производителей и, конечно, предлагают множество наворотов, но универсальные настройки в Windows 11, вероятно, будут долгожданным дополнением для тех, кто хочет быстрый и простой способ настройки своих устройств и не требует обширных опций, имеющихся в специальных приложениях.
Microsoft пока не делала никаких публичных заявлений относительно панели управления RGB-подсветкой в Windows 11. Функции, которые появляются в предварительных сборках, не всегда попадают в потребительские версии ОС, поэтому нет никакой гарантии, что это произойдет.
Microsoft собирается выпустить обновленный File Explorer, который включает расширенную интеграцию с OneDrive, электронной почтой и Microsoft 365 до конца года. Это может быть центральным элементом обновления Moment или обновления Windows 11 23H2, которое также может включать функцию RGB-подсветки.
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