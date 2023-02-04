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Китайская видеокарта Moore Threads MTT S80 может запускать Crysis
Однако китайский графический ускоритель всё ещё имеет ряд проблем, включая высокое энергопотребление в режиме ожидания
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 В прошлом году компания Moore Threads анонсировала свою графическую карту MTT S80 - первую игровую карту для настольных ПК с поддержкой интерфейса PCIe Gen5. После выпуска карта была распространена среди китайских технических изданий, которые в ноябре опубликовали очень похожие обзоры. К сожалению, эти обзоры не были информативными.

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 Графическая карта MTT S80 не является моделью высокого класса, и она не превзойдет новейшие видеокарты GeForce, Radeon или Intel. С другой стороны, это первый раз, когда китайский графический процессор действительно может предложить неплохой игровой процесс во многих играх.

 MTT S80 имеет 4096 ядер на основе архитектуры MUSA. Эта карта оснащена 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 и имеет интерфейс PCIe Gen5. Интересно, что этот стандарт недоступен даже для карт RTX 40 и RX 7000, но это не означает значительного повышения производительности.

 Официально карта поддерживает API DirectX9 и DirectX11, но программное обеспечение все еще находится в стадии разработки, и архитектура не поддерживает даже очень простую графическую технологию, такую как тесселяция.

 Согласно тестам в 3DMark, карта намного медленнее, чем Intel Arc A770, которая также основана на новой архитектуре и имеет 16 ГБ видеопамяти. MTT S80 оказалась на 35-64% медленнее, чем Arc A770. Стоит иметь в виду, что 3DMark03 и 3DMark06 теперь являются устаревшими тестами, которые вряд ли имеют какое-либо практическое значение для сравнения видеокарт в современных играх. Но к слову карта позволяет играть в игры, включая Crysis, однако она работает только в режиме D3D9. 

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  Команда MTT работает над поддержкой большего количества игр и более продвинутых технологий, но процесс идет медленно. Даже с последним графическим драйвером версии 200.2 и спустя почти 3 месяца после выпуска MTT S80 все еще имеет проблемы с энергопотреблением в режиме ожидания. Китайские обозреватели сообщили, что оно составляет около 110 Вт.

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#crysis #arc a770 #3dmark06 #3dmark03 #mtt s80 #китайские видеокарты
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