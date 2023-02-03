Автомобиль получил несколько изменений в дизайне в сравнении с первоначальной версией

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Tesla анонсировала Cybertruck еще в 2019 году. С момента анонса не было большого прогресса в появлении этого долгожданного автомобиля. Однако компания подтвердила, что не отменяет производство и начнет его в середине 2023 года. Это подтвердил генеральный директор Илон Маск во время отчета о прибылях и убытках компании за четвертый квартал. Недавнее обнаружение Tesla Cybertruck на дорогах Калифорнии позволяют предположить, что Маск говорит правду.

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Недавно в Пало-Альто была замечена бета-версия Cybertruck, фотография которой опубликовали в Twitter*. На снимке видно несколько небольших обновлений дизайна, в том числе более стильное зеркало в форме треугольника и немного более короткая задняя дверь багажника по сравнению с предыдущими изображениями.

Несмотря на то, что официальные характеристики еще не раскрыты, Маск заявил, что Tesla Cybertruck будет оснащен четырехмоторной системой полного привода и разгоном до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Ожидается, что Cybertruck сможет проехать до 800 километров без подзарядки.

Согласно заявлениям Tesla, количество людей, оформивших предварительный заказ на Cybertruck, превысило 1,5 миллиона человек. Однако это не означает, что Tesla продала 1,5 миллиона Cybertruck. В настоящее время компания берет предоплату в размере 100 долларов за каждый предварительный заказ, ожидая, пока автомобиль будет готов.

Любой, у кого достаточно денег, может сделать предварительный заказ, даже если он не собирается его покупать. Хотя неизвестно, сколько из 1,5 миллионов человек реально купят Cybertruck, но даже сейчас сумма, поступившая в компанию, составляет 150 миллионов долларов.

Самые большие проблемы, с которыми Tesla сталкивалась в прошлом, были связаны с производством. В предыдущих моделях многим покупателям очень долго приходилось ждать доставки после оформления заказа. Тем не менее компания активизировала свои действия, решив свои проблемы после 2019 года. Tesla заявляет, что производство Cybertruck должно начаться в середине 2023 года.

Еще одним моментом является цена. Илон Маск объявил стоимость автомобиля на мероприятии в 2019 году, но пандемия и инфляция могут привести к изменению этих цен. Если Tesla поставит Cybertruck по цене и с техническими характеристиками, первоначально объявленными в 2019 году, он, вероятно, превзойдет по популярности самую продаваемую на сегодня Model Y.

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