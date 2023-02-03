Данная модель производится с 2021 года, но в розничной продаже она недоступна

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Сотрудник TechPowerUp обнаружил очередную модель видеокарты и без того уже обширной линейки видеокарт GeForce RTX 3060. Видеокарта, получившая название GeForce RTX 3060 3840SP, основана на полном кристалле GA106 и имеет значительно более высокие тактовые частоты.

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Оригинальная GeForce RTX 3060 вышла с кристаллом GA106 и 12 ГБ памяти GDDR6. Однако позже Nvidia выпустила GeForce RTX 3060 на графическом процессоре GA104 для использования кристаллов, который не удовлетворяли требованиям для GeForce RTX 3070 Ti. Однако это был еще не конец. В прошлом году Nvidia выпустила GeForce RTX 3060 8 ГБ, которая, как следует из названия, имеет на 4 ГБ меньше памяти, чем обычная версия. Она также имеет более узкую шину памяти. Последним обновлением линейки стала GeForce RTX 3060 GDDR6X, где Nvidia заменила исходную память GDDR6 более быстрыми модулями GDDR6X.

Последняя статистика Steam Hardware & Software показала, что GeForce RTX 3060 является шестой по популярности игровой видеокартой на ПК. Легко понять, почему Nvidia до сих пор не отказалась от GeForce RTX 3060.

До недавнего времени в линейку входило четыре варианта GeForce RTX 3060. T4C Fantasy, редактор базы данных TechPowerUp, подчеркнул, что GeForce RTX 3060 3840SP существует с 2021 года, однако на таинственную видеокарту он не обратил никакого внимания, так как это мог быть инженерный образец. По его информации, почти у каждого партнера Nvidia есть такая невыпущенная модель. Есть записи от таких поставщиков, как Asus, MSI и Gigabyte, а также для известных OEM-производителей.

На уровне кристалла GeForce RTX 3060 3840SP основана на старом GA106, что и обычный вариант. В то время как GeForce RTX 3060 имеет только 28 из 30 включенных SM, GeForce RTX 3060 3840SP использует весь кристалл. Два дополнительных SM дают GeForce RTX 3060 3840SP 256 дополнительных ядер CUDA, что эквивалентно увеличению на 7,1%. Тактовые частоты оставались постоянными у разных версий, однако GeForce RTX 3060 3840SP сломала эту тенденцию, поскольку у нее значительно улучшились тактовые частоты.

В то время как GeForce RTX 3060 имеет базовую тактовую частоту 1320 МГц, GeForce RTX 3060 3840SP работает на частоте 1627 МГц, что на 23,3% больше. С другой стороны, boost частота не получила такой же рост. У GeForce RTX 3060 3840SP тактовая частота в режиме ускорения только на 4,2% выше. Однако, если мы посмотрим на показатели производительности FP32, то GeForce RTX 3060 3840SP обеспечивает до 11,8% более высокую скорость работы. В базе данных TechPowerUp есть запись о модели компании Asus, которая повышает частоту до 1942 МГц.

Стоит отметить, что подсистема памяти на GeForce RTX 3060 3840SP немного отличается. На борту по-прежнему 12 ГБ GDDR6 со 192-битным интерфейсом памяти. T4C Fantasy также подтвердил наличие модели с 6 ГБ памяти. Однако скорость памяти составляет 14 Гбит/с, в отличие от 15 Гбит/с у GeForce RTX 3060. Таким образом GeForce RTX 3060 3840SP имеет максимальную теоретическую пропускную способность памяти 336 Гбит/с, что на 6,7% ниже, чем у обычной версии.

Несмотря на обновление числа ядер CUDA и более высокие тактовые частоты, GeForce RTX 3060 3840SP имеет исходное значение TGP 170 Вт. В результате для работы видеокарты достаточно одного 8-контактного разъема питания PCIe. Блок питания мощностью 450 Вт является минимумом для питания GeForce RTX 3060 3840SP.

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Цена GeForce RTX 3060 3840SP неизвестна. Кроме того, видеокарта является очень редкой, и, согласно T4C Fantasy, она присутствует только в некоторых OEM-системах.