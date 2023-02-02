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Nvidia RTX 4090 стала первой картой серии RTX 40, попавшей в статистику Steam
Видеокарта заняла второе место по росту популярности в январе
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 Несмотря на то, что продажи RTX 4090 постепенно падают, видеокарта стала первой в серии RTX 40 вошедшей в топ согласно статистике опрос Steam. Флагман Nvidia впервые после своего выхода занял второе место среди пользователей. Этот месяц также стал хорошим для Windows 11, которая преодолела отметку в 30% среди установленных на компьютерах игроков, значительно потеснив Windows 10.

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 В десятке лучших видеокарт по результатам опроса Steam в прошлом месяце мало что изменилось, за исключением того, что мобильная графическая карта RTX 3060 переместилась на третье место. Мобильный графический процессор Ampere продемонстрировал самый большой рост доли пользователей в 0,44%.

 RTX 4090 стала первой картой Ada Lovelace, которая попала в основной раздел опроса Steam о графических процессорах. Ранее она уже была в разделе Vulkan Systems с другими продуктами Nvidia 40-й серии. Доля RTX 4090 в 0,24% довольно впечатляет для карты с рекомендованной ценой 1600 долларов.

 Январь был еще одним хорошим месяцем для видеокарт RTX 3050, RTX 3060 Ti и RTX 3090, которые показали рост. Лидером у AMD была Radeon RX 6700 XT с ростом на 0,06%, хотя большинство современных карт компании по-прежнему находятся в нижней половине таблицы.

 В другой категории GTX 1650 сохранила первое место, которое она отвоевала у GTX 1060, возглавлявшей чарт с 2018 года. Карта укрепила свои позиции, увеличив долю пользователей на 0,06%.

 Что касается процессоров, то январь был еще одним из тех месяцев, когда доля AMD росла. Чипы компании теперь установлены на 32,84% компьютеров пользователей, что близко к рекордному уровню в 33,73%, достигнутому прошлым летом.

 В январе Windows 11 преодолела отметку в 30% пользователей. В прошлом месяце Microsoft объявила, что прекратит продажу лицензий для Windows 10 31 января 2023 года, поэтому не стоит удивляться, если доля операционной системы в будущем будет быстро снижаться. Тем временем Windows 7 все еще установлена на 0,11% компьютеров пользователей Steam.

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 Что касается остальной части опроса, то 16 ГБ остается наиболее распространенным объемом оперативной памяти, большинство игроков используют разрешение 1920 x 1080 пикселей, а Oculus Quest 2 остается лидером среди гарнитур виртуальной реальности.

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