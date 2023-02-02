Сегодня Epic Games предоставила пользователям для бесплатного скачивания и установки две очередные игры: Dishonored: Death to the Outsider и City of Gangsters. Акция уже началась, и обе игры можно бесплатно активировать в течение следующей недели.
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Dishonored: Death to the Outsider является третьей частью франшизы Dishonored, которую многие считают одной из лучших. Эта игра, разработанная студией Arkane Studios, набрала в среднем оценку 80% среди обозревателей и геймеров, что, безусловно, говорит само за себя. Это отдельная игра, и для неё не требуется наличие каких-либо предыдущих игр Dishonored на компьютере.
Игра вышла более пяти лет назад в 2017 году и рассказывает историю супер убийцы. Игра имеет относительно невысокие системные требования и позволяет сыграть в неё, имея процессор не ниже Core i5-2400 и видеокарту Nvidia GTX 660. Рекомендованные системные характеристики включают процессор Intel Core i7-4770 и видеокарту GeForce GTX 1060 6 ГБ или Radeon RX 480 8 ГБ.
Вторая игра City of Gangsters является жанром пошаговой стратегии. Это игра позволяет управлять преступными организациями, действие которой происходит в двадцатых годах двадцатого века, как раз во время сухого закона в США. Эта игра имеет очень похожие на Dishonored: Death to the Outsider системные требования, хотя разработчик упоминает в качестве рекомендованных только видеокарты серии GTX 10 или Radeon RX.