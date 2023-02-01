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Смартфоны Galaxy S23 получат эксклюзивный чипсет Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
Этот чипсет может похвастаться большей тактовой частотой и улучшенным графическим процессором Adreno 740
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 Qualcomm действительно сотрудничала с Samsung при подготовке к выпуску Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 2. Новая флагманская серия смартфонов получила специальную разогнанную версию чипсета, который ставит в невыгодное положение все остальные Android-смартфоны, использующие тот же новый топовый процессор, по крайней мере, на бумаге.

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 Теперь подтвердилось, что Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy может развивать скорость до 3,36 ГГц по сравнению с 3,2 ГГц для стандартной версии.

 Qualcomm также указала, что этот специальный чипсет включает графический процессор Adreno 740 со значительными улучшениями с точки зрения экономии заряда батареи и производительности по сравнению с его оригинальным аналогом, хотя компания не вдавалась в подробности этого заявления.

 В остальном Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy имеет такой же встроенный модем X70 5G, модуль FastConnect 6900 для поддержки Wi-Fi 7.

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 Смартфоны Galaxy S23 способны раскрыть весь потенциал процессора, технологии Qualcomm 3D Sonic для акустического» распознавания отпечатков пальцев, Snapdragon Smart для новаторского интегрированного искусственного интеллекта и Snapdragon Gaming с включенной поддержкой Unreal Engine 5 Metahumans Framework.

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#смартфоны #samsung #snapdragon 8 gen 2 #galaxy s23
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