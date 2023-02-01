Об этом свидетельствуют попавшие в сеть тесты в 3DMark Time Spy

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На китайском техническом форуме появились первые результаты тестов графической карты AMD Radeon 780M на архитектуре RDNA 3. Пользователь Bilibili Golden Pig Upgrade Pack (GPUP) утверждает, что он протестировал гибридный процессор AMD с iGPU Radeon 780M в 3DMark Time Spy.

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Интересно, что Pig Upgrade Pack провел как минимум два отдельных теста на двух системах, проверяя, как разные конфигурации памяти влияют на производительность графики. Новый Radeon 780M оказался более чем на 25% быстрее, чем его предшественник Radeon 680M на графической архитектуре RDNA 2, и находится в пределах досягаемости мобильной карты Nvidia GeForce RTX 2050.

Независимо от того, являются ли приведенные выше результаты теста производительности подлинными или нет, почти наверняка грядущий Radeon 780M станет самым быстрым iGPU, доступным от любого поставщика, и это будет первый iGPU на архитектуре RDNA 3.

Radeon 780M и 760M были анонсированы AMD на выставке CES 2023 в прошлом месяце в качестве основного преимущества новейших APU семейства Ryzen 7040 Phoenix. Новый флагманский iGPU от AMD на базе RDNA 3 имеет 12 вычислительных модулей, включающих 768 шейдерных процессоров и максимальную тактовую частоту 3000 МГц. Radeon 760M будет предлагать 8 вычислительных блоков и 512 шейдерных процессоров на тактовой частоте 2800 МГц.

Встроенная графика выигрывает от повышения скорости системной памяти, поэтому неудивительно, что Radeon 780M впереди с памятью LPDDR5X-7500. Обе системы обладают достойным преимуществом в производительности по сравнению с предыдущим поколением. Отрадно видеть, как iGPU выходит на новый уровень производительности, но эти интегрированные графические чипы с низким энергопотреблением по-прежнему проигрывают настольным картам среднего класса 2016 года.

Разумеется, что результаты 3DMark Time Spy необязательно отражают реальную игровую производительность. Например, показатель Arc A380 довольно высокий, так как он уступает GTX 1060 6 ГБ.

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Первые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen 7040 Phoenix с iGPU RDNA 3 официально должны начать поставляться потребителям в марте. Поскольку драйверы, вероятно, все еще находятся в процессе настройки, есть надежда на дальнейшую оптимизацию для новых APU. Остальная часть платформы ноутбука также будет играть свою роль, поэтому эти чипы могут показать еще более впечатляющую производительность, когда будут выпущены.