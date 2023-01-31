Компания намерена потеснить доминирующие сейчас на рынке устройства от Sony и Samsung

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В камерах смартфонов высокого класса в настоящее время доминируют всего несколько игроков, таких как Samsung ISOCELL и Sony IMX, с точки зрения применяемых датчиков. Однако компания SK Hynix, по-видимому, намерена бросить им вызов с помощью своей новой собственной линейки таких устройств.

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Южнокорейский производитель полупроводников уже присутствует на этом рынке: например, как сообщается, именно эта компания, а не Samsung, предоставила 50-мегапиксельный датчик, который можно найти в устройствах 2022 года, таких как Galaxy A13.

Тем не менее теперь компания намереваться реструктурировать свое подразделение оптических датчиков, чтобы перейти от устройств среднего уровня к флагманским моделям, не уступающим по возможностям таким монстрам, как новейшая флагманская серия IMX800 или, возможно, даже ISOCELL HP2. На рынке флагманских датчиков данные представители в настоящий момент занимаю до 80%.

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С другой стороны, это может быть рискованным шагом для SK Hynix, поскольку рынок мобильных датчиков изображения может несколько сократиться из-за некоторого снижения спроса на новые смартфоны, наблюдаемого в последнее время.