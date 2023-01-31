С другой стороны RX 7900 XTX стала хитом продаж даже по более высокой цене, чем рекомендованная производителем

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Еще в ноябре 2022 года инсайдер Moore's Law is Dead заявил, что пользователи игнорируют RTX 4080 в пользу RTX 4090. Таким образом, видеокарты RTX 4090 пользовались большим спросом. Теперь инсайдер предполагает, что скорость продажи графических процессоров RTX 4090 начал замедляться. Информация поступила из розничных магазинов по всему миру.

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Источник, который предположительно работает в Microcenter, предположил, что графическим процессорам RTX 4090 требуется больше времени для продажи после поступления в магазины, карты не распродаются в течение нескольких часов, как раньше, а процесс занимает несколько дней. Источник также заявил, что RTX 4090 по цене выше 1900 долларов фактически не продаются.

Интересно, что другой источник упомянул, что хотя карты RX 7900 XTX и RTX 4090 пользуются спросом, продажи флагмана Nvidia замедляются. Согласно источнику, продажа RTX 4090 занимает около недели, а не один день, как это было с момента запуска. Тем не менее графические процессоры RTX 30 предыдущего поколения довольно популярны, а источник сообщает, что карты распродаются как горячие пирожки.

Несколько других инсайдеров нарисовали более мрачную картину продаж RTX 40. Инсайдер, работающий на американского ритейлера, заявил, что 40-я серия практически не будет продаваться в 2023 году, в то время как другой, предположительно работающий на крупную розничную фирму за пределами США, упомянул, что ритейлеру удалось продать только одну RTX 4090 из двенадцати карт, полученных в январе. Кроме того оба источника сообщили, что платы последнего поколения со скидкой или рекомендованной розничной ценой являются самыми продаваемыми, особенно RTX 3070 и RTX 3060 Ti.

Помимо того, что они значительно дешевле, чем RTX 40 и RDNA 3, графические процессоры среднего класса предыдущего поколения еще не получили альтернатив следующего поколения, что объясняет, нежелание тратить большие деньги на мощные, но дорогие платы RTX 40.

Более того, карты AMD RX 6000 и RX 7000, похоже, продвигаются быстрыми темпами, поскольку крупный розничный продавец заявил, что платы продаются так же быстро, как их получают. Тот же источник также поделился заявлением о продажах Intel Arc, заявив, что продажи ARC мертвы.

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RX 7900 XTX является фаворитом у пользователей, по крайней мере, по словам одного из информаторов Moore's Law is Dead. Этот человек сообщил, что он никогда не видел, чтобы флагманская карта RADEON продавалась так хорошо за последние 10 лет. Плата пользуется таким высоким спросом, что люди готовы платить немного больше чем MSPR за модели.