Однако данная модель водоблока будет не со всеми моделями RTX 4090

Скорость, с которой кулеры графических карт Nvidia увеличиваются в размерах с каждым новым поколением, в наши дни является предметом критики, а также интернет-мемов. Карты GeForce высшего уровня прошли путь от однослотовых кулеров размером с кристалл в первых моделях до массивных трехслотовых кулеров размером с кирпич для видеокарт последних моделей. Это особенно расстраивает некоторых пользователей, которым становится все труднее встраивать таких монстров в сборки формата ITX, но надежда все же есть. Новый водоблок Alphacool может укротить жаркий пыл топовых видеокарт и превратить их в небольшие устройства толщиной в один слот, которые подходят для самых разных форм-факторов без ущерба для производительности и в то же время поддерживают температуру карт ниже 60°C.

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Стоит учесть однако, что водоблок Alphacool корпоративного уровня подходит только для определенного размера печатной платы, установленной на картах INNO3D RTX 4090. Положительным моментом является то, что эти карты являются одними из самых доступных версий на рынке. Замена воздушного кулера довольно проста, а водоблок также поставляется с собственными термопрокладками.

Ютубер Optimum Tech продемонстрировал процесс замены системы охлаждения в своем последнем видео, где он показывает, как водоблок сокращает длину видеокарты почти на 50%, а также делает её сверхкомпактной. С фитингами водяного охлаждения на правом конце водоблок имеет длину всего 210 мм и ширину 150 мм.

Optimum Tech протестировал водоблок Alphacool с 280-мм радиатором, и во время прохождения Furmark температура поднималась до 57°C, но в игровых сценариях температура опускалась до 53-54°C. Правда, тесты проводились на открытом воздухе.

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Новый водоблок Alphacool ES GeForce RTX 4090 с задней панелью доступен в розничных магазинах за 166 долларов.