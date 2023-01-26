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Intel готовит крупное обновление графических драйверов
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 Всего несколько месяцев назад немецкий сайт PC Games Hardware поделился исчерпывающим обзором состояния драйверов графических процессоров Intel. Как известно, графическое подразделение Intel было довольно откровенно в том, что у драйверов для карт серии Arc существовали проблемы с самого начала. Также не секрет, что самой большой проблемой графических процессоров Arc было программное обеспечение.

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 Несколько недель назад Intel выпустила крупное обновление драйвера, которое значительно повысило производительность в API DirectX9. Компания подчеркнула, что графические процессоры серии Arc Alchemist хорошо оптимизированы для API DirectX12 и Vulkan, но для их полной оптимизации для старых игр потребуется время. Тем не менее драйверы часто являются наиболее часто упоминаемой проблемой графических процессоров Intel ARC и основной причиной, по которой клиенты выбирают вместо них продукцию NVIDIA или AMD.

 Intel выявила и устранила узкое место в драйверах графического процессора. Не вдаваясь в подробности, утверждается, что хорошо информированные источники ожидают крупного обновления драйверов от Intel. К сожалению, нет информации о том, когда такие драйверы могут быть выпущены.

 Что касается текущего состояния графических драйверов, у портала PC Games Hardware есть обновленная таблица с аж 66 популярными моделями. Сайт выбрал различные графические API и некоторые экзотические и популярные игры для проверки совместимости, и вот результаты:

 Из 66 протестированных игр только в одной были серьезные проблемы с текстурами (Halo Infinite), но Intel знает об этой проблеме, и команда уже работает над ее исправлением. Некоторые игры по-прежнему будут информировать геймеров о несовместимости или устаревшем драйвере, что очень раздражает геймеров, у которых уже установлены последние версии драйверов Intel.

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 Отмечается, что графические процессоры Arc претерпели серьезные изменения, и будущее графических процессоров Intel выглядит многообещающим. Если Intel вскоре действительно продемонстрирует еще один значительный прирост производительности, графические карты Arc наконец-то смогут занять свое достойное место среди конкурентов.

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