Очередное обновление должно существенно повысить производительность видеокарт компании в играх

Всего несколько месяцев назад немецкий сайт PC Games Hardware поделился исчерпывающим обзором состояния драйверов графических процессоров Intel. Как известно, графическое подразделение Intel было довольно откровенно в том, что у драйверов для карт серии Arc существовали проблемы с самого начала. Также не секрет, что самой большой проблемой графических процессоров Arc было программное обеспечение.

реклама

Несколько недель назад Intel выпустила крупное обновление драйвера, которое значительно повысило производительность в API DirectX9. Компания подчеркнула, что графические процессоры серии Arc Alchemist хорошо оптимизированы для API DirectX12 и Vulkan, но для их полной оптимизации для старых игр потребуется время. Тем не менее драйверы часто являются наиболее часто упоминаемой проблемой графических процессоров Intel ARC и основной причиной, по которой клиенты выбирают вместо них продукцию NVIDIA или AMD.

Intel выявила и устранила узкое место в драйверах графического процессора. Не вдаваясь в подробности, утверждается, что хорошо информированные источники ожидают крупного обновления драйверов от Intel. К сожалению, нет информации о том, когда такие драйверы могут быть выпущены.

Что касается текущего состояния графических драйверов, у портала PC Games Hardware есть обновленная таблица с аж 66 популярными моделями. Сайт выбрал различные графические API и некоторые экзотические и популярные игры для проверки совместимости, и вот результаты:

Из 66 протестированных игр только в одной были серьезные проблемы с текстурами (Halo Infinite), но Intel знает об этой проблеме, и команда уже работает над ее исправлением. Некоторые игры по-прежнему будут информировать геймеров о несовместимости или устаревшем драйвере, что очень раздражает геймеров, у которых уже установлены последние версии драйверов Intel.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Отмечается, что графические процессоры Arc претерпели серьезные изменения, и будущее графических процессоров Intel выглядит многообещающим. Если Intel вскоре действительно продемонстрирует еще один значительный прирост производительности, графические карты Arc наконец-то смогут занять свое достойное место среди конкурентов.