Самая быстрая доступная в настоящее время память LPDDR5X со скоростью передачи 8,5 Гбит/с была представлена в конце 2022 года. Но теперь, спустя всего несколько месяцев, SK Hynix расширяет скоростные характеристики, предлагая еще более быструю память под названием LPDDR5T. Чтобы подчеркнуть повышенную скорость работы, которая может достигать 9,6 Гбит/с (на 13% быстрее, чем у LPDDR5X), SK Hynix заменяет суффикс X на T(Turbo).
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Поскольку чипы LPDDR5T предназначены для корманных компьютеров и ультрабуков, они работают при сверхнизком напряжении в диапазоне 1,01–1,12 В. Стандартный многочиповый модуль емкостью 16 ГБ рассчитан на скорость передачи 77 ГБ/с. Ожидается, что новый тип памяти поступит в массовое производство на 10-нм техпроцессе четвертого поколения SK Hynix ориентировочно во второй половине 2023 года. Благодаря интеграции High-K Metal Gate в транзисторы DRAM, SK Hynix может обеспечить самое низкое энергопотребление, но все же улучшить при этом скорость передачи.
Благодаря значительному скачку скорости передачи память LPDDR5T может оказаться полезной не только для ультратонких ноутбуков, но и для систем, работающих с приложениями искусственного интеллекта и машинного обучения, а также в VR/AR. Это будет последняя версия стандарта LPDDR5 от SK Hynix, поскольку южнокорейская компания планирует сосредоточиться на следующем стандарте LPDDR6.