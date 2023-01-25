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С сегодняшнего дня при покупке процессоров Ryzen 7000 AMD дарит игру Star Wars: Jedi Survivor
Активировать код на игру можно будет до 6 мая, а получить до 1 апреля
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 AMD запустила новую акцию для настольных процессоров Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4. Необходимо купить любой доступный в настоящее время процессор Ryzen 7000 для настольных ПК в розничном магазине, участвующем в акции до 1 апреля 2023 года, чтобы получить право на бесплатную копию игры Star Wars Jedi: Survivor.

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 Чипы серии Ryzen 7000 доступны уже довольно давно. Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X появились еще в середине октября прошлого года, а Ryzen 9 7900X - несколько дней спустя. Совсем недавно на выставке CES 2023 были анонсированы более доступные AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600. В акции участвуют все семь процессоров Ryzen 7000 для настольных ПК.

 У AMD ранее были акционные пакеты для графических процессоров Radeon RX 6000 и процессоров серии Ryzen 5000. Такие акции используются для привлечения потенциальных покупателей, которые в противном случае могли бы выбрать другое аппаратное обеспечение или даже модели конкурента. Тот факт, что компания начала соответствующую акцию свидетельствует о том, что продажи не такие хорошие, как хотелось бы AMD.

 Срок проведения акции начинается с сегодняшнего дня и заканчивается 1 апреля, но активировать полученный код можно будет до 6 мая. Интересно, что сама игра Star Wars Jedi: Survivor не будет доступна до 17 марта. 

 Star Wars Jedi: Survivor является продолжением игры Star Wars Jedi: Fallen Order, разработанной Respawn Entertainment. Действие новой игры происходит через пять лет после событий Fallen Order. Игрок продолжит путешествие Кэла Кестиса и сможет воспользоваться новыми навыками главного героя как могущественного рыцаря-джедая.

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 Разработчики обещают приятную кинематографическую боевую систему с новыми стилями боя на световых мечах и некоторыми способностями Силы. По мере прохождения этого приключенческого боевика с видом от третьего лица игроки будут развивать своего персонажа, приобретать новые навыки, развивать дополнительные способности и приобретать новое снаряжение.

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#amd #ryzen 7000 #star wars jedi fallen order #star wars jedi survivor #звездные войны #star wars jedi: survivor
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