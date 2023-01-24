Австрийский производитель систем охлаждения Noctua объявил о пополнении линейки низкопрофильных процессорных кулеров NH-L9. Модели NH-L9a-AM5 и NH-L9a-AM5 chromax.black были разработаны специально для использования с новыми процессорами AMD мощностью 65 Вт, Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 и Ryzen 9 7900.
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Низкопрофильные кулеры имеют высоту всего 37 мм и не занимают места в зоне оперативной памяти или слота PCIe. Даже с компактными платами mini ITX доступ к разъему рядом с сокетом не должен быть проблемой.
Радиатор оснащен 92-мм вентилятором Noctua NF-A9x14, который поддерживает полностью автоматическое управление скоростью PWM. С входящим в комплект адаптером шум вентилятора составляет всего 13,5 дБ и 19,9 дБ без адаптера. Покупатели также получают тюбик собственной термопасты Noctua NT-H1.
Кулер NH-L9a-AM5 доступен в двух конфигурациях. В стандартной модели используется медное основание и тепловые трубки, алюминиевые ребра с никелированным покрытием, а также вентилятор Noctua кремового и коричневого цвета. Вариант chromax.black представляет собой полностью черную версию с аналогичными характеристиками, но более строгого внешнего вида.
Если вы ищете низкопрофильный кулер для использования в корпусе с малым форм-фактором или в другой нестандартной сборке, стоит обратить внимание на последнее обновление от Noctua.
Оба варианта доступны с сегодняшнего дня в официальном магазине Noctua на Amazon и имеют шестилетнюю гарантию. Цена установлена на уровне 44,95 долларов за стандартный вариант и 54,95 долларов за модель chromax.black.