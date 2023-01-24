Прототип имеет производительность около 13,5 терафлопс с одинарной точностью составляют, а скорость памяти составляет 6614 МБ/с

AMD выпустила несколько видеокарт на GPU Vega 20, включая модели для рабочих станций, центров обработки данных и игровые карты. Самой известной моделью является топовая Radeon VII с 3840 ядрами, 16 ГБ памяти HBM2 и пропускной способностью более 1 ТБ/с.

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Компания выпустила несколько других Radeon на базе Vega 20, таких как Radeon Pro VII, не-Pro версию для рабочих станций, Radeon Instinct MI50 и MI60 с 3840 и 4096 ядрами соответственно и Radeon Pro Vega II. Первая, пожалуй, самая интересная, выпущенная исключительно для систем Apple Mac. На самом деле AMD сделала две карты с одним или двумя графическими процессорами Vega 20 на одной плате. Это был самый мощный Radeon, выпущенный в то время.

Прототип, обнаруженный одним из пользователей Reddit, опознается в программном обеспечении как Radeon Pro VII. В то же время Device PCI ID совпадает с Radeon Instinct MI60, так что этот прототип определенно является чем-то средним между ними. Пользователь опубликовал изображение печатной платы карты с графическим процессором Vega 20 и четырьмя модулями памяти HBM2. Карта питается от двух разъемов: 8-контактного и 6-контактного и, скорее всего, потребляет около 300 Вт. Также можно заметить разъемы, используемые исключительно в процессе разработки, это подтверждает, что данный экземпляр не является конечным продуктом.

В реальных тестах GPU не работает на полной скорости. Вычисления с одинарной точностью составляют около 13,5 терафлопс, а скорость памяти составляет 6614 МБ/с. Однако снимок экрана доказывает, что максимальная тактовая частота графического процессора составляет 1,7 ГГц, то есть она такая же, как у Radeon Pro VII.

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У портала TechPowerUP есть изображение этой модели, и, согласно информации, доступной в Интернете, этот прототип мог оказаться Radeon Pro V420.