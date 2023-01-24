Сообщения об этом участились за последний месяц от пользователей на различных форумах

Как известно твердотельные накопители могут записывать только ограниченный объем данных в течение всего срока службы. Samsung производит одни из самых надежных и производительных твердотельных накопителей, но для компании появились тревожные сообщения о том, что хваленый твердотельный накопитель Samsung 990 Pro слишком быстро деградирует.

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Пользователи за последний месяц стали сообщать о более быстрой, чем обычно, выработки ресурсов твердотельных накопителей Samsung 990 Pro. Несколько пользователей на Reddit и overclock.net говорят, что утилиты для хранения данных сообщают о тревожно низких показателях работоспособности их 990 Pro и больших объемах записанных данных всего через несколько недель использования.

Гарантия Samsung распространяется на 990 Pro на срок до пяти лет или на 600 терабайт записи для модели 1 ТБ и 1200 терабайт для модели 2 ТБ, начиная со 100-процентной работоспособности при первоначальной установке. Magician и CrystalDiscInfo сообщили одному пользователю, что на их твердотельном накопителе емкостью 2 ТБ осталось всего 93 процента рабочих ячеек, несмотря на запись всего около 7 ТБ, а это составляет более 99 процентов здоровья. Другие сообщают об аналогичных оценках, несмотря на то, что написали еще меньше данных.

Ещё один пользовательский диск терял около одного процента в неделю, что может привести к выходу из строя SSD в течение 18 месяцев. Другой потерял три процента за один день. А рекордное снижение работоспособности показал SSD в CrystalDiscInfo с 64 процентами, оставшимися после записи всего 2 ТБ.

Робби Хан из Neowin столкнулся с проблемой и отправил свой SSD в Samsung, надеясь, что технические специалисты смогут выявить основную причину. Samsung вернула диск после сброса настроек, который должен был восстановить его работоспособность до 100 процентов, но его удалось восстановить только до 94 процентов.

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Пока неясно, связана ли проблема с программным или аппаратным обеспечением. Единственное сходство между затронутыми дисками заключается в том, что все они работали в ОС Windows, поэтому проблема также может быть ошибкой операционной системы. Возможно Samsung скоро сделает официальное публичное заявление по данной проблеме.