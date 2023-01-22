Смартфон уже появился на сайте TENAA и будет представлен в двух версиях

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Realme уже представила грядущий GT Neo 5 как смартфон, который представит миру зарядку SuperVOOC мощностью 240 Вт. Теперь есть информация, что телефон также будет выпущен с альтернативным зарядным устройством последнего поколения мощностью 150 Вт, следуя образцу своего предшественника Neo 3.

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Это потенциально подтверждается списками TENAA для двух новых 6,7-дюймовых устройств Realme с OLED-дисплеем FHD+ под названиями RMX3706 и RMX3708, которые идентичны, за исключением их типичной емкости аккумулятора в 4850 мАч для первого и 4450 мАч для второго.

Кроме того похоже, что GT Neo 5 с зарядкой 150 Вт и 240 Вт также имеют разные цветовые решения и выступы модулей камер, которые имеют разрешение 50 Мп, 8 Мп и 2 мегапикселя.

TENAA также сообщила, что смартфон может получить объем оперативной памяти до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти.

В Geekbench смартфон под номером RMX3708 работал на ОС Android 13 с чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, который имеет плату под кодовым названием "taro".

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Он также действительно имеет 16 ГБ ОЗУ, и все это позволило Neo 5 240W получить одноядерный и многоядерный результат в 1279 и 3902 балла соответственно.