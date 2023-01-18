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Поставки смартфонов упали на 17% по сравнению с 2021 годом
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 Высокая инфляция и неутешительный экономический прогноз на 2023 год заставили потребителей перераспределить расходы с предметов роскоши, таких как дорогие смартфоны, на более необходимые вещи в 2022 году. В целом в отрасли в четвертом квартале наблюдался невиданный спад за последние 10 лет.

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 По оценкам аналитиков Canalys, мировые поставки смартфонов в четвертом квартале 2022 года упали на 17 процентов по сравнению с 2021 годом. Годовые продажи упали до менее 1,2 миллиарда, что на 11 процентов меньше, чем в прошлом году. Худшие показатели, которые отрасль видела за десятилетие.

 Apple и Samsung показали себя немного лучше, чем остальные. Американский производитель отвоевал 25 процентов рынка по сравнению с 20 процентами корейского производителя. Китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo показали спад, сократив долю рынка до 11, 10 и 8 процентов соответственно. Недавний выпуск Apple линейки iPhone 14 способствовал тому, что она опередила Samsung, по крайней мере, до предстоящего выпуска Galaxy S23.

 Тем не менее у всех поставщиков был тяжелый год, независимо от увеличения доли рынка. Экономика балансирует на грани рецессии, как отмечает аналитик Canalys Research Рунар Бьорховде.

 «Поставщики смартфонов боролись в сложных макроэкономических условиях в течение всего 2022 года. В четвертом квартале отмечены наихудшие годовые показатели и показатели четвертого квартала за десятилетие».

 Производители смогли сократить запасы высококлассных устройств в праздничный сезон, но в целом четвертый квартал 2022 года резко контрастирует с высоким спросом в четвертом квартале 2021 года и ослаблением ограничений предложения. За первые три квартала резко упал спрос даже в низком и среднем сегменте. Люди в 2022 году были больше озабочены оплатой растущих счетов, а не обновлением до последней модели телефона.

 Canalys ожидает, что производители будут бороться за свою долю рынка в течение 2023 года, уделяя приоритетное внимание прибыльности и сокращению затрат. В лучшем случае он предсказывает незначительный рост, но с вероятностью того, что продажи в новом году останутся на прежнем уровне.

 «Хотя инфляционное давление будет постепенно ослабевать, последствия повышения процентных ставок, замедления темпов экономического роста и растущей напряженности на рынке труда ограничат потенциал рынка. Это негативно повлияет на регионы с преобладанием среднего и высокого класса устройств, такие как Западная Европа и Северная Америка», — сказал аналитик Ле Суан Чью.

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 Чиу добавляет, что Юго-Восточная Азия является единственным регионом, в котором ожидается значительный положительный рост, но это произойдет не раньше второй половины 2023 года.

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