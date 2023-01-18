За неделю было продано 280 единиц данной графической карты

В начале января Nvidia выпустила видеокарту RTX 4070 Ti, которая ранее была известна под названием RTX 4080 12 ГБ. Это изменение названия привело к снижению цены на 100 долларов, и рекомендованная производителем розничная цена RTX 4070 Ti составляет теперь 799 долларов. Но даже несмотря на то, что карта достаточно мощная, многие обзорщики сообщили о несоответствии её стоимости показываемым результатам. Например, Gamers Nexus назвал RTX 4070 Ti «грабежом Nvidia». Например, Nvidia предсказывала лучшую производительность по сравнению с RTX 3090 Ti, но RTX 4070 Ti работает практически на уровне RTX 3090 Ti. Исходя из этого, можно было бы предположить, что карта не получит положительного отклика от геймеров.

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Однако, согласно данным о продажах графических процессоров, собранным TechEpiphany, RTX 4070 Ti продается в Германии как горячие пирожки. Информация, о которой идет речь, получена от немецкого магазина Mindfactory и касается продаж за текущую неделю. Согласно TechEpiphany, RTX 4070 Ti продается лучше всего: за текущую неделю было продано 280 карт.

RTX 3060 заняла второе место с 255 единицами, а третье и четвертое места занимают RX 6700 XT и RX 6600 с 180 и 130 проданными платами соответственно. Нетрудно понять, почему платы среднего уровня последнего поколения разлетаются с полок. AMD и Nvidia еще не выпустили настоящие карты среднего класса следующего поколения с реальными ценами среднего уровня, что не оставляет покупателям с ограниченным бюджетом иного выбора, кроме как покупать модели предыдущего поколения.

Интересно, что продажи флагманских карт RX 7900 XTX и RX 7900 XT составили 120 и 100 штук соответственно, а флагманов Nvidia RTX 4090 и RTX 4080 — 90 и 70 штук.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Поскольку рассматриваемые показатели представляют собой данные за текущую неделю, к концу недели совокупные продажи могут измениться. Однако кажется совершенно очевидным, что геймеры продолжают поддерживать Nvidia своими кошельками, независимо от цен на серию RTX 40.