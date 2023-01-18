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В сети появилось изображение обновленного графического процессора для Nvidia RTX 4080
По предварительной информации новинка не приносит никаких изменений производительности, а только немного снижает стоимость производства видеокарт
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 Участник форума Chiphell поделился изображением нового кристалла AD103-301, который будет использоваться в GeForce RTX 4080, одной из лучших видеокарт. Обновленный кристалл потенциально позволит производителям видеокарт снизить затраты на GeForce RTX 4080 и увеличить прибыль. Новый кристалл AD103-301 не принесет никаких улучшений в производительности или мощности GeForce RTX 4080. Утверждается, что кристалл только поможет повысить стабильность видеокарты.

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 Китайское новостное издание HKEPC считает, что напряжения является причиной, по которой Nvidia пересмотрела кристалл AD103. Сообщается, что датчик напряжения теперь находится внутри самого графического процессора, поэтому его больше нет на печатной плате. Он отвечает за сравнение входного напряжения с опорным напряжением, изменяет выходной сигнал в зависимости от того, выше или ниже входное напряжение опорного напряжения.

 Логично, что изменение расположения датчика напряжения означает, что партнерам Nvidia придется обновить дизайн печатных плат для своих пользовательских видеокарт GeForce RTX 4080. Тем не менее на форуме утверждается, что AD103-301 существенно не изменяет спецификацию GeForce RTX 4080 и что нет никакого снижения производственных затрат. По оценкам HKEPC, переход с AD104-250 на AD104-251 приводит к уменьшению стоимости GeForce RTX 4070 всего на 1 доллар. Поэтому разумно предположить, что переход с AD103-300 на AD103-301 может принести аналогичные преимущества.

 Производители карт уже утвердили дизайн для своих пользовательских моделей. Модернизация печатной платы в свою очередь обходится недешево, так что использование нового графического процессора является спорным решением, если только нет каких-либо других не анонсированных преимуществ.

 Даже если есть экономия средств, связанная с кристаллом AD103-301, то это вряд ли отразится на рекомендованной производителем розничной цене GeForce RTX 4080. Однако для производителей это имеет смысл, если учесть, что компании выпускают десятки и сотни тысяч единиц видеокарт.

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 Пользователь Chiphell заявил, что кристалл AD103-301 существует давно, и он, вероятно, уже используется в производстве видеокарт GeForce RTX 4080, представленных в настоящее время на рынке. Хотя слухи говорят об отсутствии разницы в производительности между старым и новым чипами, было бы интересно проверить данное утверждение реальными тестами.

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