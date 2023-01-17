Это подтверждают появившиеся в Geekbench тесты устройства с чипсетом MediaTek Dimensity 9000+ и 8 ГБ оперативной памяти

Глобальная версия смартфона Oppo Find N2 Flip была обнаружена в Geekbench после появления устройства несколько дней назад в нескольких органах по сертификации. Как всегда, Geekbench не указывает Find N2 Flip в качестве названия модели. Вместо этого Geekbench указывает устройство как CPH2437, что GCG подтверждает как номер модели для смартфона Find N2 Flip.

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В настоящее время уже имеется два теста Find N2 Flip, в которых смартфон получил одноядерные оценки 873 балла и 906 баллов, а также многоядерные оценки 3139 баллов и 3132 балла. Согласно Geekbench, Find N2 Flip использует материнскую плату k6983v1_64, которая соответствует чипсету MediaTek Dimensity 9000+. Перечисленная конфигурация ядер ЦП подкрепляет это тремя кластерами ЦП, включающими в общей сложности восемь ядер ЦП.

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Dimensity 9000+ содержит одно ядро ЦП ARM Cortex-X2 с тактовой частотой 3,2 ГГц, три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A510, частота которых MediaTek ограничивает 1,8 ГГц. Dimensity 9000+ также оснащен графическим процессором Mali-G710 MC10 и поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5X со скоростью 7500 Мбит/с. Хотя Geekbench не указывает тип используемой оперативной памяти, видно, что глобальный Find N2 Flip будет комплектоваться 8 ГБ оперативной памяти. На данный момент неизвестно, когда Oppo представит Find N2 Flip по всему миру, но Geekbench подтверждает, что телефон будет запущен с Android 13.