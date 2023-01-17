Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Oppo готовит глобальную версию смартфона Find N2 Flip
Это подтверждают появившиеся в Geekbench тесты устройства с чипсетом MediaTek Dimensity 9000+ и 8 ГБ оперативной памяти
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

 Глобальная версия смартфона Oppo Find N2 Flip была обнаружена в Geekbench после появления устройства несколько дней назад в нескольких органах по сертификации. Как всегда, Geekbench не указывает Find N2 Flip в качестве названия модели. Вместо этого Geekbench указывает устройство как CPH2437, что GCG подтверждает как номер модели для смартфона Find N2 Flip.

реклама

 В настоящее время уже имеется два теста Find N2 Flip, в которых смартфон получил одноядерные оценки 873 балла и 906 баллов, а также многоядерные оценки 3139 баллов и 3132 балла. Согласно Geekbench, Find N2 Flip использует материнскую плату k6983v1_64, которая соответствует чипсету MediaTek Dimensity 9000+. Перечисленная конфигурация ядер ЦП подкрепляет это тремя кластерами ЦП, включающими в общей сложности восемь ядер ЦП.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

 Dimensity 9000+ содержит одно ядро ЦП ARM Cortex-X2 с тактовой частотой 3,2 ГГц, три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A510, частота которых MediaTek ограничивает 1,8 ГГц. Dimensity 9000+ также оснащен графическим процессором Mali-G710 MC10 и поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5X со скоростью 7500 Мбит/с. Хотя Geekbench не указывает тип используемой оперативной памяти, видно, что глобальный Find N2 Flip будет комплектоваться 8 ГБ оперативной памяти. На данный момент неизвестно, когда Oppo представит Find N2 Flip по всему миру, но Geekbench подтверждает, что телефон будет запущен с Android 13.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #oppo #geekbench #oppo find n #смартфоны oppo #dimensity 9000+ #oppo find flip #oppo find n2 flip
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Международный релиз смартфонов Red Magic 8 Pro назначен на 2 февраля
Поставки смартфонов с гибким экраном в 2023 году вырастут на 44 %, до 18 000 000 штук – Trendforce
К 2027 года половина производства iPhone может переместиться на территорию Индии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
128
В марте многоцелевые истребители Су-35 Flanker-E, построенные для Египта, отправятся в Иран
6
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
14
Греческий инженер изобрел боевую машину с лазерной системой поражения БПЛА и продал его ВС Турции
3
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Предварительный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 в 2023 году
+
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
46
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
1
Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"
5
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
33
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
11
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
Украину ожидает фрагментация электроснабжения с постоянными блэкаутами
8
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
5
GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
11
«Аватар: Путь воды» собрал уже $1,89 млрд и вышел на пятое место в истории
2
В штате Вайоминг хотят прекратить продажу новых электромобилей к 2035 году
2

Популярные статьи

Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
9
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
20
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
158
Что не так с коннектором 12vhpwr
40
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
11
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
24
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
8
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
29
О богатом внутреннем мире электронных компонентов
10
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
3

Сейчас обсуждают

хахахер
22:10
ты наверно дурик не понял,что украине хана скоро
В Bloomberg назвали точное количество танков, самолётов и БМП, которые США передали Украине
Андрей Андреев
22:09
Нужно идти в бой , а не обороняться. В британии устраивать диверсии, в америке, в германии, взрывать химические заводы, устраивать цунами, чтобы смыло пол англии и америки. Бесит уже, свой народ не же...
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
Вдова Zystax
22:07
Первая фотка навеяла...
В Bloomberg назвали точное количество танков, самолётов и БМП, которые США передали Украине
хахахер
22:07
а не будет украины,кому они тогда собрались поставлять
В Bloomberg назвали точное количество танков, самолётов и БМП, которые США передали Украине
3000kyky Sakh
22:00
В морской рыбе тоже химикатов в избытке. Например ртути.
Химикаты Forever - учёные заявили о токсичности пресноводной рыбы
kilobait3
21:58
Сейчас даже оборудование безопасности госсектора идёт без документации. Творится просто дичь в айти.
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
NOFX
21:57
А что удивляет? :)
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
kilobait3
21:55
Тем что взломали за два часа. Где искать думаю вопросов не возникнет.
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
dimkahon
21:53
Это Алисия Викандер, сам ты транс. Можешь ее формы оценить в "ex Machina".
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
АнтиЛох
21:53
Ой, а че это так полыхает у лишнехромосомных? Это ж передают старючую технику, ее ж завтра всю перебьете... Чего ж вы уcрались-то? конашенков сказал, что бредли уже перебили, завтра скажет, что уже и ...
В Bloomberg назвали точное количество танков, самолётов и БМП, которые США передали Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем