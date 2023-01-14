Энергопотребление будущих мобильных процессоров составит около 15 ватт

Во время последнего вебинара Intel для инвесторов компания раскрыла новые подробности о процессорах Lunar Lake, которые будут готовы к выпуску в 2024 году, а также впервые рассказала о новом 3D-дизайне процессоров. Суть в том, что Lunar Lake будет иметь новую архитектуру, разработанную с нуля специально для мобильных устройств.

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В этом году Intel представляет трехмерный дизайн, сочетающий мозаичную структуру с технологией межсоединений Foveros в семействе процессоров Meteor Lake. Lunar Lake модернизирует эту конструкцию новыми ядрами CPU, GPU на архитектуре Xe2-LPG и VPU с более низким энергопотреблением. На внутреннем слайде Intel упоминается комбинация собственного техпроцесса 18A и неназванного техпроцесса TSMC (скорее всего, N3E), который должен ориентироваться на TDP 15 Вт.

Аспект мобильности также подчеркивается, Intel объясняет, что Lunar Lake разработан в тесном сотрудничестве с партнерами по операционной системе, чтобы обеспечить работу батареи в течение всего дня без ущерба для производительности. Благодаря оптимизированному соотношению производительности на ватт улучшенная платформа Intel EVO должна позволить производителям ноутбуков создавать еще более тонкие и легкие устройства.

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Более подробная информация о будущих семействах процессоров Intel будет опубликована 26 января вместе с отчетом о прибыли и убытках за четвертый квартал 2022 года.