Масштабирование позволит внедрить трассировку лучей в смартфоны всех ценовых категорий

Британский производитель графических процессоров Imagination Technologies готовит мобильный графический процессор IMG DXT с поддержкой трассировки лучей, который можно использовать в различных конфигурациях для мобильных чипсетов от начального до флагманского уровня. Большинство существующих мобильных графических процессоров с поддержкой трассировки лучей сейчас можно найти только в решениях премиум-класса, но Imagination стремится сделать трассировку лучей доступной для мобильных устройств всех категорий. Таким образом, чипсеты начального уровня могут включать один кластер ускорения трассировки лучей (RAC), в то время как чипсеты высокого класса могут включать дизайн с четырьмя RAC.

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Что касается производительности, то флагманский вариант Imagination DXT-72-2304 обеспечивает 72 GTexeles/s и 2,5 TFLOP операций с плавающей запятой в режиме FP32. Производительность одноядерного процессора была повышена на 50 %, а плотность производительности на единицу площади стала выше на 20 % по сравнению с процессорами предыдущего поколения CXT.

Новые графические процессоры DXT оснащены обновленной архитектурой трассировки лучей Photon, которая, как говорят, является единственной архитектурой, предлагающей Уровень 4 в системе уровней трассировки лучей, что позволяет ей обрабатывать высококачественные визуальные эффекты наиболее энергоэффективным способом независимо от размера кластера ускорения лучей.

Новая функция, представленная графическими процессорами DXT — это скорость затенения фрагментов (FSR) для Vulkan API. Технология Imagination FSR может сократить количество вычислений графическим процессором информации о пикселях с кадровой буферизацией для конкретной сцены с минимальной потерей качества изображения. Это значительно сокращает использование полосы пропускания и энергопотребление. FSR также делает эффекты трассировки лучей более продуктивными, поскольку в сцену попадает меньше лучей. Кроме того, графический процессор IMG DXT имеет инновационный запатентованный специальный режим внутри своего блока обработки текстур (TPU), который создает «быстрый путь» для эффектов постобработки, таких как шумоподавление TAA.

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Оптимальная производительность обеспечивается обновленным SDK PowerVR, который теперь включает DDK с расширенными возможностями трассировки лучей и поддержкой Wulkan RT. Imagination предлагает совместимость со стандартной архитектурой ARM, но также является одной из первых, кто обеспечивает совместимость с архитектурой RISC-V, что позволяет снизить требования к энергопотреблению.