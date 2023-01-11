Об этом свидетельствуют официальные слайды с сайта AMD

По утверждению многих, презентация процессоров AMD на архитектуре Zen 4 серии Ryzen 7000X3D на выставке CES 2023 была малоинформативна. Компания предоставила очень мало информации о том, как она намерена конкурировать с соответствующими моделями Intel. Что еще хуже, AMD даже не намекнула на точную дату запуска, кроме указания февраля 2023 года. Однако сегодня стало известно, что согласно официальным слайдам с сайта компании, запуск AMD Ryzen 7 7000X3D назначен на 14 февраля.

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AMD выпустит всю линейку Ryzen 7000X3D: Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D и Ryzen7 7800X3D. К сожалению, нет ни слова о том, сколько они будут стоить. Если ориентироваться на стартовую цену Ryzen 7 5800X3D, можно ожидать, что Ryzen 7 7800X3D будет стоить около 500 долларов. Он должен легко доминировать в верхнем среднем сегменте и намного превосходить своих одноклассников в играх.

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Учитывая, что Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D являются первыми в своем классе, получившими вариант 3D V-Cache, трудно предсказать, по какой цене они будут продаваться. Ценник в 700 долларов для первого и 850 долларов для второго кажется наиболее вероятным. Ryzen 9 7950X3D является одной из моделей, на которую стоит обратить особое внимание, поскольку процессор может нивелировать потенциальное преимущество Intel Core i9-13900KS еще до его запуска.