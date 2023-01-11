POCO C55 является ребрендингом Redmi 12C с некоторыми изменениями и будет продаваться параллельно с ним

Согласно последним сообщениям, Xiaomi готовится пополнить серию смартфонов POCO C очередной бюджетной моделью. По общему мнению, Xiaomi планирует выпустить POCO C55, который должен стать более мощным вариантом, чем POCO C50, выпущенный несколько дней назад. Кацпер Скшипек пишет в Твиттере*, что POCO C55 будет ребрендингом Redmi 12C, который Xiaomi выпустила в конце 2022 года в Китае.

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Следует сказать, что POCO C50 также является переименованным телефоном Redmi. В то время как POCO C50 работает на однокристальной системе MediaTek Helio A22, POCO C55 должен иметь в своем распоряжении гораздо более мощный, но уже немолодой чипсет MediaTek Helio G85. Согласно имеющейся базе данных, MediaTek Helio G85 более чем в 2 раза быстрее MediaTek Helio A22, в тестах производительности процессора, графического процессора и системы в целом. Кроме того, POCO C55 получит большой 6,71-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 720p и пиковой яркостью 500 нит.

За автономную работу смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели, как и полагается бюджетному смартфону. Что касается камер, то новинка получит основной датчик с разрешением 50 Мп. Судя по всему, POCO C55 не будет глобальной версией Redmi 12C. Xiaomi будет предлагать обе модели за пределами Китая, но только Redmi 12C будет доступен с поддержкой NFC. Дата выхода, равно как и цены еще только предстоит узнать.

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