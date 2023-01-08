Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сеть попали характеристики процессоров AMD Ryzen 7040
Главным минусом является отсутствие поддержки интерфейса PCIe Gen 5, но процессоры поддерживают до 256 ГБ ОЗУ
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

 В сети опубликовали таблицы данных некоторых из первых мобильных процессоров AMD Ryzen серии 7040 «Phoenix Point», в которых описываются некоторые функции процессоров. Похоже AMD решила отказаться от интерфейса PCI-Express Gen 5 в этих чипах. Ryzen 7040 имеет в общей сложности 20 линий PCI-Express Gen 4. Это будет означать, что процессор имеет полноценный интерфейс PCI-Express 4.0 x16 для дискретной графики и канал PCI-Express 4.0 x4 для слота M.2 NVMe, подключенного непосредственно к ЦП в отличие от настольного Raphael и мобильного Dragon Range, обеспечивающие в общей сложности 28 линий Gen 5.

реклама

 Еще одним интересным аспектом Phoenix Point являются контроллеры памяти. Чип имеет двухканальный интерфейс памяти DDR5, помимо поддержки LPDDR5 и LPDDR5x. Интересно, что максимальный объем поддерживаемой памяти составляет 256 ГБ. Это вдвое больше, чем у Raphael и Dragon Range. Это хороший задел для будущих APU на Socket AM5, которые AMD будет разрабатывать на основе кристаллов Phoenix Point. Более старые APU Ryzen 5000G Cezanne для настольных ПК известны превосходными возможностями разгона памяти по сравнению с Ryzen 5000X Vermeer.

 Что касается встроенной графики, то во флагманской модели серии Ryzen 7040 её станет Radeon 780M, являющийся обновлением Radeon 680M - топового варианта iGPU, доступного с Rembrandt на основе RDNA2. Новый Radeon 780M основан на новейшей графической архитектуре RDNA3 и содержит 12 вычислительных блоков с 768 потоковыми процессорами и теми же возможностями обработки двойных инструкций, что и графические процессоры серии Radeon RX 7900 для настольных ПК. Тактовая частота iGPU достигнет 2,9 ГГц.

 Подтверждено, что iGPU в Phoenix Point оснащен новейшим процессором AMD Radiance Display Engine с поддержкой DisplayPort 2.1 UHBR10 и HDMI 2.1, а также встроенной поддержкой дисплеев 8K частотой 60 Гц. Он также оснащен новейшим медиа-движком VCN с аппаратным ускорением кодирования AV1 до 4K при 240 Гц и 10 бит на канал и 4320p при 175 Гц и 8 бит на канал H.265, а также поддерживает аппаратно-ускоренное декодирование почти всех стандартных кодеков MPEG2, VC1, VP9, H.264, H.265 и AV1.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

 Монолитный кристалл Phoenix Point, построенный на 4-нм техпроцессе TSMC, имеет площадь 178 мм² и 25 миллиардов транзисторов. Помимо iGPU, он оснащен 8-ядерным чипом Zen 4. Каждое из 8 ядер ЦП имеет 1 МБ выделенного кеша L2 и совместно использует 32 МБ кеша L3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #ryzen 7000 #процессоры amd #phoenix point #ryzen 7040
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
Acer выпустила тонкий и легкий ноутбук Go 14 на процессоре AMD Ryzen R7-7730U
Британский техноблогер: криптозима и цены актуальных карт NVIDIA и AMD подорвали продажи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
59
Вагнер обосновывается в Африке
7
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
8
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
19
"Новый Bayraktar Kizilelma будет круче, чем американский F-35" - Сельджук Байрактар
22
Выяснилось, что AMD не доливает воды в свои графические карты
22
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
17
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
5
На Украине впервые официально появятся 155-милиметровые САУ M109 "Paladin"
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
4
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
5
CES 2023: Представлены мониторы Lenovo Legion с заводской калибровкой, 1440p/280Гц и тонкими рамками
+
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
2
Выгода "зерновой сделки": на $1 дохода Украины от продажи зерна приходится $3 дохода в бюджет России
7
По данным источника, Samsung Galaxy Z Fold 5 получит чип Snapdragon 985 и камеру 108 мегапикселей
1
В Германии резко возросло количество поданных рапортов об увольнении с воинской службы
5
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
40
Разработчиков Cyberpunk 2077 обязали выплатить инвесторам почти 2 млрд долларов за обман игроков
1
В Греции за 20-летнюю Ниву с российским гербом и турбонадувом просят цену как за BMW
3
Последние утечки о семействе iPhone 15 говорят о супертопе с приставкой Ultra
3

Популярные статьи

Прощай АМД - здравствуй Интел
108
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
114
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
91
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
8
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
58
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
3
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
27
Лучшие игры ушедшего 2022 года
7
Журналист Дм.Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ в Прибалтике
62
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
3

Сейчас обсуждают

Владимир
23:49
Сикарио 3 снимают неиначе. Голивуд вышел на новый уровень.
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
LastAtlant
23:49
Когда таджики узбеки и прочие национальночти вдруг меньшинствами стали? В отношении кого? Или у себя в стране они то же меньшинства? Понятие меньшинств сейчас прочно закрепилось за лгбт тусовкой.
Microsoft хочет видеть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl больше меньшинств
VRoman
23:47
Автор, с подключением! Нагоняй упущенную информацию. "В сеть попали характеристики процессоров AMD Ryzen 7040" - вообще-то АМД их официально представила. "использует 32 МБ кеша L3" - нет, в отличие ...
В сеть попали характеристики процессоров AMD Ryzen 7040
Иван Горинич
23:46
Касательно новостей, вторая армия мира через неделю могла быть у Ла-Манша если бы не случился Бахмут.
Вагнер обосновывается в Африке
Kutuz
23:46
Как пожилого депутата Алексея Горинова заставляли спать на холодном полу в камере, где он вообще не должен был ни дня находиться
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
begemo_tik
23:46
оверы.ру перестали быть приличным местом лет 8 назад)
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
Иван Горинич
23:43
Сам подумал что сказал, что бы что-то очистить в Африке нужно много денег, а не кувалдами Китай войдёт даже не постучится.
Вагнер обосновывается в Африке
Pilat2009
23:42
Не за землю, а за ископаемые. Украина - богатая природными ископаемыми страна. Вон петух пригожин Соледар никак завоевать не может. А почему он хочет его захватить? А потому что там предприятие по пер...
Обнаружены доказательства применения Украиной нового противотанкового типа боеприпаса
cinares578
23:41
Только вот хохлы так не считают. "никогда мы не будем братьями", "москаляку на гиляку", "СССР оккупировало украину".
В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
Kutuz
23:40
Спасибо за инфу, видел я как-то эту мерзость, просто не узнал её. Жесть вообще, как будто в полном неадеквате или под чем-то (что, впрочем, примерно тождественно). Чечерина вообще стала какой-то сумас...
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем