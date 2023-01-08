Главным минусом является отсутствие поддержки интерфейса PCIe Gen 5, но процессоры поддерживают до 256 ГБ ОЗУ

В сети опубликовали таблицы данных некоторых из первых мобильных процессоров AMD Ryzen серии 7040 «Phoenix Point», в которых описываются некоторые функции процессоров. Похоже AMD решила отказаться от интерфейса PCI-Express Gen 5 в этих чипах. Ryzen 7040 имеет в общей сложности 20 линий PCI-Express Gen 4. Это будет означать, что процессор имеет полноценный интерфейс PCI-Express 4.0 x16 для дискретной графики и канал PCI-Express 4.0 x4 для слота M.2 NVMe, подключенного непосредственно к ЦП в отличие от настольного Raphael и мобильного Dragon Range, обеспечивающие в общей сложности 28 линий Gen 5.

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Еще одним интересным аспектом Phoenix Point являются контроллеры памяти. Чип имеет двухканальный интерфейс памяти DDR5, помимо поддержки LPDDR5 и LPDDR5x. Интересно, что максимальный объем поддерживаемой памяти составляет 256 ГБ. Это вдвое больше, чем у Raphael и Dragon Range. Это хороший задел для будущих APU на Socket AM5, которые AMD будет разрабатывать на основе кристаллов Phoenix Point. Более старые APU Ryzen 5000G Cezanne для настольных ПК известны превосходными возможностями разгона памяти по сравнению с Ryzen 5000X Vermeer.

Что касается встроенной графики, то во флагманской модели серии Ryzen 7040 её станет Radeon 780M, являющийся обновлением Radeon 680M - топового варианта iGPU, доступного с Rembrandt на основе RDNA2. Новый Radeon 780M основан на новейшей графической архитектуре RDNA3 и содержит 12 вычислительных блоков с 768 потоковыми процессорами и теми же возможностями обработки двойных инструкций, что и графические процессоры серии Radeon RX 7900 для настольных ПК. Тактовая частота iGPU достигнет 2,9 ГГц.

Подтверждено, что iGPU в Phoenix Point оснащен новейшим процессором AMD Radiance Display Engine с поддержкой DisplayPort 2.1 UHBR10 и HDMI 2.1, а также встроенной поддержкой дисплеев 8K частотой 60 Гц. Он также оснащен новейшим медиа-движком VCN с аппаратным ускорением кодирования AV1 до 4K при 240 Гц и 10 бит на канал и 4320p при 175 Гц и 8 бит на канал H.265, а также поддерживает аппаратно-ускоренное декодирование почти всех стандартных кодеков MPEG2, VC1, VP9, H.264, H.265 и AV1.

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Монолитный кристалл Phoenix Point, построенный на 4-нм техпроцессе TSMC, имеет площадь 178 мм² и 25 миллиардов транзисторов. Помимо iGPU, он оснащен 8-ядерным чипом Zen 4. Каждое из 8 ядер ЦП имеет 1 МБ выделенного кеша L2 и совместно использует 32 МБ кеша L3.