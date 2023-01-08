Характеристики новинок пока остаются загадкой, но их выход одной из них планируется уже в феврале

Ожидаемые большинством пользователей доступные видеокарты серия RTX 40 будет запущена в ближайшие месяцы. Спецификации графических карт RTX 4070 и 4060 были раскрыты несколько недель назад. Но по мере того, как приближается их возможный запуск, некоторые источники упоминают больше неподтвержденных спецификаций новинок.

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Согласно имеющейся информации видеокарта RTX 4070 оснащена графическим процессором AD104-250 с 5888 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6X. Эта видеокарта будет ограничена TDP мощностью 250 Вт. Интересно, что сегодня в сети упомянули новую модель с тем же вариантом графического процессора, но с более низким TDP. На данный момент неясно, какое имя получит эта модель или какие спецификации AD104-250 верны.

Новые модели получили следующие обозначения:

PG141-SKU343 с GPU AD104-250 и TDP 200 Вт (производство вторая половина февраля);

PG141-SKU345 с GPU AD104-251 и TDP 200 Вт (производство вторая половина марта).

Интересно, что вторая карта с процессором AD104 имеет совершенно другой номер платы и еще один вариант графического процессора. Одна оснащена AD104-251, скорее всего, будет иметь минимальные изменения в спецификациях, возможно, связанные с конфигурацией памяти. Другая возможно является тестовой моделью для выбора наилучшего дизайна.

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Следует отметить, что NVIDIA часто передает противоречивые спецификации партнерам откуда и могла возникнуть данная утечка. Этот слух не дает конкретных ответов, а только почву для размышлений и предположений. Хорошей новостью является то, что планируется как минимум две карты с GPU AD104 для настольных ПК, а значит и более широкие возможности для пользователей приобрести подходящую именно им модель.