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CES 2023: Asus представила OLED-мониторы с частотой до 540 Гц и портами DisplayPort 2.1
Всего компания показала четыре модели, две из которых появятся в продаже в течение первой половины 2023 года
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 На выставке CES 2023 Asus представила множество новых продуктов, в том числе четыре игровых монитора высокого класса. Каждый из них имеет новый функционал для линейки ROG компании, в том числе OLED-панель с частотой 240 Гц, порт DisplayPort 2.1 и даже переключатель Smart KVM.

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 В прошлом Asus выпускала игровые OLED-мониторы, но они были предназначены для настольного использования. Новый ROG Swift OLED PG27AQDM поддерживает эту тенденцию, поскольку оснащен 27-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2560 x 1440 пикселей и максимальной частотой обновления 240 Гц.

 Компания утверждает, что HDR-контент будет выглядеть на этом мониторе потрясающе, как и следовало ожидать от OLED-дисплея. Он может достигать пиковой яркости 1000 нит и имеет 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Asus также оснастила монитор специальным радиатором и большим вентиляционным отверстием для защиты от перегрева.

 ROG Swift Pro PG248QP стал первым в мире игровым монитором с частотой 540 Гц. В нем используется та же 24-дюймовая панель Full HD «Esports TN», что и в прошлогоднем мониторе с частотой 500 Гц, но, похоже, компании удалось выжать из него немного больше, чтобы еще больше улучшить плавность.

 Он оснащен процессором Nvidia G-Sync для устранения задержек и разрывов экрана, а также включает встроенный анализатор рефлексов, который сообщает пользователю задержку системы. Монитор поставляется с аудиокодеком ESS, который, по утверждению компании, может улучшать виртуальные эффекты объемного звучания, выстрелы и шаги. Еще одна полезная функция — складная подставка, позволяющая расположить мышь и клавиатуру ближе к дисплею.

 Для тех кому нравятся игры с высоким разрешением, Asus приготовила монитор ROG Swift PG32UQXR. Он оснащен 32-дюймовой панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей с максимальной частотой обновления 160 Гц и поддержкой FreeSync. Монитор также имеет 576-зонную подсветку FALD с максимальной яркостью 1000 нит, что соответствует сертификации DisplayHDR 1000.

 Однако наиболее впечатляющей характеристикой PG32UQXR является то, что он имеет два разъема DisplayPort 2.1 наряду с двумя портами HDMI 2.1 и концентратором USB. Asus упомянула, что этот монитор достигает максимального разрешения и частоты обновления без использования сжатия потока отображения (DSC).

 Четвертая новинка от Asus представляет собой 49-дюймовый монитор с разрешением 5120 x 1440 пикселей. ROG Strix XG49WCR имеет максимальную частоту обновления 165 Гц с поддержкой FreeSync Premium, а также кривизну 1800R. Однако, что касается поддержки HDR, то здесь монитор может похвастаться лишь сертификации DisplayHDR 400.

 Настоящим преимуществом этого монитора является встроенная технология Smart KVM. Монитор позволяет пользователям подключать к нему два ПК и отображать выходные данные рядом друг с другом благодаря поддержке PbP. Когда мышь и клавиатура подключены непосредственно к монитору, XG49WCR автоматически переключается с одного компьютера на другой при перемещении курсора.

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 Asus утверждает, что поставки ROG Swift OLED PG27AQDM начнутся в первом квартале 2023 года, а ROG Swift Pro PG248QP станет доступен во втором квартале. Что касается других двух моделей, то сведений о ценах и их доступности пока нет.

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#asus #мониторы #игровые мониторы #ces #ces 2023 #мониторы 165 гц
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