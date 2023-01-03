Однако это не помогло определить причину перегрева видеокарты

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В сети продолжается расследование проблем с температурным троттлингом видеокарт AMD RX 7900 XTX. К сожалению, последнее видео от известного оверклокера der8auer не дает ответов, но, тем не менее, это довольно интересное видео.

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Как и было обещано, оверклокер заглянул внутрь паровой камеры референсных видеокарт RX 7900 XTX. Вскрытие показало внутреннюю структуру, опорные столбцы и место, где предполагается конденсация воды. Однако, поскольку использовался метод сверления невозможно определить, является ли недостаточное количество жидкости внутри камеры причиной тепловых проблем некоторых карт.

Хотя при вскрытии использовалась карта, затронутая тепловым троттлингом, она не имеет явных признаков, таких как дефекты изготовления или ошибки проектирования.

По словам Игоря Валлоссека, компания, специализирующаяся на разработке испарительных камер, считает, что на некоторые карты RX 7900 может повлиять недостаточное количество жидкости в камере. Как упомянул der8auer, такие проблемы могут быть вызваны недостатком всего нескольких миллилитров. Это еще не подтверждено, и, судя по всему, проверить это без специального оборудования не представляется возможным. Таким образом проблема по-прежнему не решена.

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