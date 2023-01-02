Компания выпустит целых четыре модели RTX 4070 Ti в линейке iGame и одну от BattleAx. О последней уже рассказала сама Colorful, а о серии iGame пока данных нет.
реклама
Китайские ритейлеры уже подтвердили также появление модели RTX 4070 Ti Neptune с водяным охлаждением, что не является чем-то экстраординарным для Colorful в этом сегменте. Компания уже выпустила в своё время RTX 3070 в рамках той же серии, и, как и новая модель, эта карта была оснащена внешним радиатором с двумя вентиляторами.
Примерная стоимость моделей RTX 4070 Ti составит:
Colorful iGame Vulcan OC: 7150 – 7300 RMB;
Colorful iGame Neptune: 6999 RMB;
Colorful iGame Advanced: OC – 6999 RMB;
Colorful iGame Ultra: 6650 – 6700 RMB;
Colorful BattleAx: 6500 RMB.
Это определенно много, так как легко найти более дешевые карты RTX 4070 Ti от таких компаний, как Gigabyte, MSI или GALAX в диапазоне 6200-6500 юаней. Однако следует отметить, что MSRP карты составляет 6499 юаней, согласно сообщениям китайских СМИ.
Colorful является одним из крупнейших производителей графических карт, но они продаются исключительно в Южной Азии, а в другие регионы попадают по серым каналам. Эти фотографии подтверждают, что количество нестандартных карт должно быть достаточным для геймеров в этом регионе.