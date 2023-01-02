Покупатели получат возможность приобрести несколько версий видеокарты, включая модель Neptune с водяным охлаждением

Компания выпустит целых четыре модели RTX 4070 Ti в линейке iGame и одну от BattleAx. О последней уже рассказала сама Colorful, а о серии iGame пока данных нет.

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Китайские ритейлеры уже подтвердили также появление модели RTX 4070 Ti Neptune с водяным охлаждением, что не является чем-то экстраординарным для Colorful в этом сегменте. Компания уже выпустила в своё время RTX 3070 в рамках той же серии, и, как и новая модель, эта карта была оснащена внешним радиатором с двумя вентиляторами.

Примерная стоимость моделей RTX 4070 Ti составит:

Colorful iGame Vulcan OC: 7150 – 7300 RMB;

Colorful iGame Neptune: 6999 RMB;

Colorful iGame Advanced: OC – 6999 RMB;

Colorful iGame Ultra: 6650 – 6700 RMB;

Colorful BattleAx: 6500 RMB.

Это определенно много, так как легко найти более дешевые карты RTX 4070 Ti от таких компаний, как Gigabyte, MSI или GALAX в диапазоне 6200-6500 юаней. Однако следует отметить, что MSRP карты составляет 6499 юаней, согласно сообщениям китайских СМИ.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Colorful является одним из крупнейших производителей графических карт, но они продаются исключительно в Южной Азии, а в другие регионы попадают по серым каналам. Эти фотографии подтверждают, что количество нестандартных карт должно быть достаточным для геймеров в этом регионе.