Кроме того видеокарта получит повышенный до 366 Вт уровень TDP

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Компания опубликовала спецификации для трех из пяти будущих моделей RTX 4070 Ti: AMP Extreme AIRO, Apocalypse OC и X-Gaming. Однако для глобального запуска предназначена только модель AMP.

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RTX 4070 Ti будет иметь 7680 ядер CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X и TDP по умолчанию 285 Вт. Однако пользовательские модели от ZOTAC будут иметь более высокий TDP. Согласно слайдам презентации, модель AMP будет потреблять до 366 Вт в режиме Performance, а Apocalypse — до 330 Вт, а X-Gaming — до 314 Вт.

Более высокий TDP также означает более высокие тактовые частоты. Геймеры могут рассчитывать на более высокую производительность пользовательских моделей ZOTAC благодаря тактовой частоте на 90 МГц выше эталонных характеристик NVIDIA. Модель AMP официально имеет частоту ускорения до 2,7 ГГц, а X-Gaming предлагает 2,64 ГГц, то есть всего на 30 МГц больше.

RTX 470 Ti X-Gaming станет первой моделью с «красочным» дизайном от ZOTAC в этом поколении. Эта модель, возможно, является самой толстой в линейке X-Gaming, а также первой, получившей 16-контактный разъемом питания.

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Что касается цены, то самой дорогой моделью, очевидно, будет RTX 4070 Ti AMP AIRO, розничная цена которой составляет около 7299 юаней (около 1060 долларов). Версия Apocalypse должна стоить около 6699 юаней (971 доллар), а X-Gaming можно будет приобрести по цене 6299 юаней (931 доллар).