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Перегрев AMD Radeon RX 7900 вызван проблемой с конструкцией испарительной камеры
К такому выводу приводят исследования известного оверклокера Der8auer, который провел масштабное тестирование видеокарт RTX 7900 XTX
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 Известный оверклокер Der8auer опубликовал исчерпывающий обзор проблемы с высокой температурой Radeon RX 7900. Он купил четыре карты, чтобы проверить наиболее часто упоминаемые проблемы, такие как разница между горизонтальной и вертикальной установкой графических процессоров.

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 Как оказалось, разница действительно есть. Как видно из видео, каждая карта тестируется в 10-минутном тесте на выгорание, при вертикальной установке графические процессоры достигают более высоких температур в горячих точках. Но это не всё.

 При горизонтальной установке карты A и B начинают дросселяцию уже через 1 минуту после запуска теста. Быстрое сравнение показало, что протестированный графический процессор Radeon RX 7900 нагревался сильнее при горизонтальной установке, чем при вертикальной. Эти карты работали со скоростью вентиляторов 2000 об/мин по сравнению с 1700-1800 об/мин в вертикальном режиме.

 Der8auer разработал специальный стенд, чтобы проверить, не может ли вес карты быть причиной более высоких температур, наблюдаемых в горизонтальном режиме. Этот тест показал аналогичные результаты по сравнению с отсутствием поддержки кулера, а значит проблема не в этом.

 Так же после разборки кулера и снятия опорного кронштейна, который имеет прямой контакт с VRM, температура не улучшилась. Оверклокер предположил, что высота стоек могла создать небольшой зазор и, как следствие, повлиять на эффективность кулера, но довольно простой тест подтвердил, что это не проблема. Он даже подточил стойки на основной части кулера, чтобы уменьшить зазор между GPU и кулером, но и это не решило проблему.

 Ещё одной проблемой могла быть испарительная камера. Одна из карт была протестирована в обеих ориентациях, и, пока она работала, der8auer повернул весь тестовый стенд, обнаружив, что температура значительно увеличилась. Даже повторное переворачивание карты не снизило температуру. Та же проблема наблюдалась с эталонной картой RX 7900.

 Это привело Der8auer только к одному возможному объяснению: проблема конструкции паровой камеры. Похоже, что жидкость внутри камеры может иметь проблемы с обратной циркуляцией после конденсации. Оверклокер утверждает, что проблема может быть в дизайне или выборе материала, но он совершенно уверен, что это проблема испарительной камеры.

 Компания AMD недавно опубликовала короткое заявление, в котором призывает людей с проблемой перегрева обращаться в их службу поддержки:«Нам известно, что ограниченное число пользователей сталкивается с неожиданным тепловым троттлингом на видеокартах AMD Radeon RX 7900 XTX. Пользователям, столкнувшимся с неожиданным тепловым троттлингом AMD Radeon RX 7900 XTX, следует обратиться в службу поддержки AMD».

 Но, как говорит Der8auer, эта проблема сейчас затрагивает многих пользователей, и если испарительная камера действительно является проблемой, то AMD должна предпринять срочные меры, чтобы не потерять доверие своих поклонников.

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