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GeForce RTX 4070 Ti протестирована в 3DMark: RTX 3090 Ti пора на покой
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 В сеть утекли результаты производительности грядущей видеокарты RTX 4070 Ti в тестах 3DMark. Собранные данные показывают, что GeForce RTX 4070 Ti будет на 20–30 % медленнее, чем GeForce RTX 4080, но на 32–39 % быстрее, чем предшественник RTX 3070 Ti.

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 В среднем NVIDIA RTX 4070 Ti будет медленнее обеих моделей видеокарт AMD Radeon RX 7900, но превосходит младшую из них RX 7900 XT в последних бенчмарках с использованием трассировки лучей, а именно Speed Way и Port Royal.

 Ниже представлена таблица с процентным соотношением производительности GeForce RTX 4070 Ti и представителями видеокарт предыдущего поколения от обоих производителей.

  Также в сети появилось изображение самого графического процессора AD104. Это третий графический процессор в семействе Ada Lovelace. RTX 4070 Ti использует полную его версию, включающую 7680 ядер CUDA.

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 Напомню, что NVIDIA собирается выпустить видеокарту RTX 4070 Ti 5 января по цене 799 долларов. Независимые обзоры этих карт будут опубликованы на день раньше. Интересно, что Nvidia не будет выпускать эталонную карту Founder’s Edition. Все грядущие модели от партнеров компании будут иметь собственный дизайн, а значит покупателям будет из чего выбирать, согласно своим предпочтениям и кошельку.

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