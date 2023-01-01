GeForce RTX 4070 Ti показала отличную производительность и станет полноценной заменой флагманских видеокарт предыдущего поколения по более низкой цене

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В сеть утекли результаты производительности грядущей видеокарты RTX 4070 Ti в тестах 3DMark. Собранные данные показывают, что GeForce RTX 4070 Ti будет на 20–30 % медленнее, чем GeForce RTX 4080, но на 32–39 % быстрее, чем предшественник RTX 3070 Ti.

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В среднем NVIDIA RTX 4070 Ti будет медленнее обеих моделей видеокарт AMD Radeon RX 7900, но превосходит младшую из них RX 7900 XT в последних бенчмарках с использованием трассировки лучей, а именно Speed Way и Port Royal.

Ниже представлена таблица с процентным соотношением производительности GeForce RTX 4070 Ti и представителями видеокарт предыдущего поколения от обоих производителей.

Также в сети появилось изображение самого графического процессора AD104. Это третий графический процессор в семействе Ada Lovelace. RTX 4070 Ti использует полную его версию, включающую 7680 ядер CUDA.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Напомню, что NVIDIA собирается выпустить видеокарту RTX 4070 Ti 5 января по цене 799 долларов. Независимые обзоры этих карт будут опубликованы на день раньше. Интересно, что Nvidia не будет выпускать эталонную карту Founder’s Edition. Все грядущие модели от партнеров компании будут иметь собственный дизайн, а значит покупателям будет из чего выбирать, согласно своим предпочтениям и кошельку.