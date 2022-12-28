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В Китае Nvidia GeForce RTX 4070 Ti можно купить за 1000 долларов
Это дешевле, чем, например, в Сербии, но очень дорого для модели данного класса
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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

 Второй раз за неделю грядущая RTX 4070 Ti была замечена в розничных магазинах по гораздо более высоким ценам, чем ожидалось. На этот раз некоторые китайские интернет-магазины подтвердили, что принимают предварительные заказы на следующую карту RTX 40 по цене выше 1000 долларов. Это больше, чем у RTX 4080 12 ГБ за 900 долларов, которую Nvidia отменила и переименовала в RTX 4070 Ti.

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 RTX 4070 Ti не выйдет до первой недели января, и большинство слухов указывают на дату выпуска 5 января. До этого дня осталось всего девять дней, поэтому некоторые зарубежные ритейлеры уже выставляют карты на продажу, принимают предварительные заказы, а в некоторых случаях продают их.

 Новая информация поступила от китайских интернет-магазинов, включая Taobao и JD, и охватывают несколько партнерских карт Inno3D, MSI, Gigabyte и Colorful, а также версию Founder's Edition. Согласно сообщениям, цена Founder's Edition должна начинаться с 7000 юаней, что составляет чуть более 1000 долларов. Стоимость карт с индивидуальным дизайном начинается с 7199 юаней, или около 1033 долларов, и доходит до 8399 юаней (примерно 1206 долларов) за модель Inno3D RTX 4070 Ti iChill.

 До сих пор неизвестно официальной рекомендованной производителем розничной цены RTX 4070 Ti. Большинство ожидает, что она будет значительно ниже, чем RTX 4080 12 ГБ за 900 долларов, но данные из Китая неутешительны.

 Однако цены в Китае лучше, чем в Сербии. Розничные магазины продают карты RTX 4070 Ti в этой братской стране за огромные 1400 долларов, что на несколько сотен долларов больше, чем официальная рекомендованная производителем розничная цена RTX 4080 16 ГБ. Но для Сербии такой расклад не в новинку. Все технологические продукты там продаются намного дороже, чем должны: RTX 4080 часто стоит 1700 долларов, а RTX 4090 продается как минимум за 2500 долларов.

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Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 Что касается характеристик, то RTX 4070 Ti получит полноценный графический процессор AD104, 7680 ядер CUDA, 12 ГБ памяти DDR6X на скорости 21 Гбит/с, 192-битную шину памяти и пропускную способность 504 ГБ/с.

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