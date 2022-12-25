Сегодня стало известно, что в одном из розничных магазинов уже поступила в продажу видеокарта GeForce RTX 4070 Ti. Карта соседствует на одной полке с другими моделями предыдущего поколения и имеет вполне определенную стоимость. Интересно, что это происходит более чем за неделю до того, как NVIDIA официально снимает эмбарго на продажу RTX 4070 Ti.
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Видеокарта производства Gigabyte относится к линейке Gaming OC. Эта модель еще не была замечена ни в одной утечке, а упаковка не раскрывает её дизайн.
Судя по ценнику на коробке, эта карта продается за 154999 сербских динаров, что по текущему курсу составляет примерно 1400 долларов. Это, конечно, очень высокая цена для данной модели, и ритейлер явно пользуется преимуществами раннего поступления в продажу.
Другой неравнодушный господин поделился фотографиями из коста-риканского магазина, который также подтверждает, что карты RTX 4070 Ti уже есть в наличии, но, по крайней мере, в этом случае запрет на продажу соблюдается. Это также является первым подтверждением существования модели MSI Gaming X Trio.
Напомню, что RTX 4070 Ti является переименованной видеокартой RTX 4080 c 12 ГБ памяти, выход которой был отменён уже после её анонса. Поступление в продажу RTX 4070 Ti состоится 5 января. На данный момент её рекомендованная стоимость остается неизвестной.