Реакция Nvidia и Gigabyte на такой шаг магазина пока неизвестна

Сегодня стало известно, что в одном из розничных магазинов уже поступила в продажу видеокарта GeForce RTX 4070 Ti. Карта соседствует на одной полке с другими моделями предыдущего поколения и имеет вполне определенную стоимость. Интересно, что это происходит более чем за неделю до того, как NVIDIA официально снимает эмбарго на продажу RTX 4070 Ti.

реклама

Видеокарта производства Gigabyte относится к линейке Gaming OC. Эта модель еще не была замечена ни в одной утечке, а упаковка не раскрывает её дизайн.

Судя по ценнику на коробке, эта карта продается за 154999 сербских динаров, что по текущему курсу составляет примерно 1400 долларов. Это, конечно, очень высокая цена для данной модели, и ритейлер явно пользуется преимуществами раннего поступления в продажу.

Другой неравнодушный господин поделился фотографиями из коста-риканского магазина, который также подтверждает, что карты RTX 4070 Ti уже есть в наличии, но, по крайней мере, в этом случае запрет на продажу соблюдается. Это также является первым подтверждением существования модели MSI Gaming X Trio.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде

Напомню, что RTX 4070 Ti является переименованной видеокартой RTX 4080 c 12 ГБ памяти, выход которой был отменён уже после её анонса. Поступление в продажу RTX 4070 Ti состоится 5 января. На данный момент её рекомендованная стоимость остается неизвестной.