Однако его производство может столкнуться с проблемами, вызванными санкциями США

Появилась информация, что китайский технологический гигант Huawei подал патентную заявку на разработку сканеров экстремального ультрафиолета (EUV) для использования в процессе производства собственных полупроводников. Эта новость появилась на фоне растущей напряженности между Huawei и правительством США, которое в последние годы наложило на компанию ряд санкций. Согласно UDN, Huawei подала патент, который распространяется на весь сканер EUV, включая источник света EUV 13,5 нм, зеркала, литографию для печатных схем и соответствующей системой управления. Хотя подача заявки на патент — это не то же самое, что создание точного сканера EUV, она может позволить Китаю производить класс микросхем ниже 7 нм и иметь собственное производство полупроводников, несмотря на постоянно усиливающиеся санкции США.

реклама

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Разработка сканеров EUV является важной вехой для Huawei и полупроводниковой промышленности. Однако прогрессу компании в этой области могут помешать санкции правительства США, которые ограничили доступ Huawei к определенным технологиям и рынкам. Важно отметить, что китайская SMIC также хотела начать производство EUV на основе сторонних инструментов, однако от этих планов пришлось отказаться, когда вступило в силу Вассенаарское соглашение, запрещающее продажу передовых инструментов китайским компаниям.