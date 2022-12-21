В отличие от предыдущих утечек, показывающих рендеры видеокарт, указанная модель является реальной GeForce RTX 4070 Ti от Gigabyte. Эти карты уже доступны для обзорщиков и должны быть отправлены розничным продавцам. Модель GeForce RTX 4070 Ti AERO представляет собой видеокарту с тремя вентиляторами в белой цветовой гамме.
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Новинка имеет один 16-контактный разъем питания, который можно подключить к блоку питания через специальный адаптер на два 8-контактных разъема производства NVIDIA. Это третий вариант указанного адаптера. Например, RTX 4080 оснащена адаптером питания с трёх 8-контактных разъемов на 16-контактный, а RTX 4090 являющаяся самой энергоемкой моделью требует четырех стандартных 8-контактных кабелей для подключения к двум разъемам 12VHWPR.
RTX 4070 Ti AERO имеет очень короткую печатную плату, занимающую четь больше половины длины видеокарты, а массивный радиатор позволяет значительному количеству воздуха проходить через кулер. Поскольку система охлаждения имеет три вентилятора, то можно ожидать, что это решение будет очень эффективным.
Напомню, что NVIDIA RTX 4070 Ti будет оснащена полноценным графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X и иметь мощность TDP 285 Вт. Это те же характеристики, что и у невыпущенной карты RTX 4080 12 ГБ. Остается только вопрос, сколько она будет стоить. Уже подтверждено, что RTX 4070 Ti представят на мероприятии CES 2023 3 января, а обзоры появятся днем позже. Однако поступление в продажу состоится ещё на день позже, 5 января.