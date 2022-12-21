Новинка имеет массивную систему охлаждения и питается через один 16-контактный разъем

В отличие от предыдущих утечек, показывающих рендеры видеокарт, указанная модель является реальной GeForce RTX 4070 Ti от Gigabyte. Эти карты уже доступны для обзорщиков и должны быть отправлены розничным продавцам. Модель GeForce RTX 4070 Ti AERO представляет собой видеокарту с тремя вентиляторами в белой цветовой гамме.

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Новинка имеет один 16-контактный разъем питания, который можно подключить к блоку питания через специальный адаптер на два 8-контактных разъема производства NVIDIA. Это третий вариант указанного адаптера. Например, RTX 4080 оснащена адаптером питания с трёх 8-контактных разъемов на 16-контактный, а RTX 4090 являющаяся самой энергоемкой моделью требует четырех стандартных 8-контактных кабелей для подключения к двум разъемам 12VHWPR.

RTX 4070 Ti AERO имеет очень короткую печатную плату, занимающую четь больше половины длины видеокарты, а массивный радиатор позволяет значительному количеству воздуха проходить через кулер. Поскольку система охлаждения имеет три вентилятора, то можно ожидать, что это решение будет очень эффективным.

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Напомню, что NVIDIA RTX 4070 Ti будет оснащена полноценным графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X и иметь мощность TDP 285 Вт. Это те же характеристики, что и у невыпущенной карты RTX 4080 12 ГБ. Остается только вопрос, сколько она будет стоить. Уже подтверждено, что RTX 4070 Ti представят на мероприятии CES 2023 3 января, а обзоры появятся днем позже. Однако поступление в продажу состоится ещё на день позже, 5 января.